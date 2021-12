Szybkość i atrakcyjność w cenie

Reklama

Skuteczna działalność nie może obejść się bez aktywności w sieci. Strony internetowe to nowoczesne rozwiązania, które nie tylko pozwalają pozyskać nowych klientów, ale i zwiększyć sprzedaż. Za ich zbudowanie i obsługę odpowiada zazwyczaj szereg fachowców. Przykładem marki, która tworzy atrakcyjne projekty serwisów i wspiera polskich przedsiębiorców, jest firma WeNet.

Największy w Polsce zespół doświadczonych Doradców Internetowych dba o widoczność małych i średnich firm w sieci. Doskonale wie, że użytkownik jest w stanie już w kilka sekund ocenić, czy pozostanie na danej stronie, czy ją opuści i uda się pod inny adres. Dlatego też WeNet tworzy witryny z nowoczesnym designem i przejrzystą szatą graficzną, które przede wszystkim szybko się ładują. Warto bowiem pamiętać, że nawet estetyczna i intuicyjna strona nie okaże się gwarancją sukcesu, jeśli nie będzie działać sprawnie.

Przykład strony o nowoczesnym designie – Salon Orchidea – Projekt WeNet

Mobilność i bezpieczeństwo kluczem do sukcesu w sieci

Skoro już o spójności mowa, to warto wspomnieć, że kolejnym filarem firmowych stron internetowych jest responsywność. Oznacza to, że witryny bez problemu wyświetlane są zarówno na komputerach stacjonarnych oraz laptopach, jak i na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą dotrzeć do swoich klientów niezależnie od urządzenia, którego w danym momencie używają.

Stawiając na ofertę WeNet, właściciele firm mogą być pewni, że ich strona będzie zgodna z najnowszymi trendami i standardami w sieci. Zostanie zabezpieczona certyfikatem SSL, który zapewnia bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych. W ten sposób serwis uzyska zaawansowany pakiet ochrony przed atakami hakerów czy wirusami.

Z myślą o wygodzie użytkowników

Atrakcyjna strona przyciąga uwagę, a mobilna zwiększa komfort użytkowania. Co jeszcze można zrobić w trosce o dobre wrażenia użytkownika w kontakcie ze stroną? Na to pytanie odpowiedź znają Dorady Internetowi – tworzą bowiem witryny zorientowane na odbiorców. A te charakteryzują się m.in. przejrzystością i intuicyjnością.

Wiedząc, że większość internautów deklaruje, że sieć służy im najczęściej do wyszukiwania informacji na temat towarów i usług, WeNet przygotowuje dla swoich klientów projekty czytelne, łatwe w obsłudze i użyteczne. W ten sposób powstają wizytówki firmy z dostępem do wiedzy o ofercie i nastawione na wygodę odbiorców.

Przykład intuicyjnej i przejrzystej strony WWW – Tęczowy Ogród – projekt WeNet

Czego jeszcze oczekuje użytkownik od firmowych stron WWW? Przede wszystkim szybkiego ładowania oraz bezbłędnego działania. Im lepsze doświadczenia w kontakcie z witryną, tym większa szansa na skuteczną konwersję. Na sumę wrażeń składa się również jakościowa treść – którą zapewniają doświadczeni copywriterzy oraz serwis oparty na sprawnym hostingu i domenie.

Doświadczenie użytkownika ze stroną internetową to ważny czynnik rankingowy Google. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że optymalizacja powinna być dostosowana zarówno pod algorytmy wyszukiwarki, jak i do realnych odbiorców. Doradcy Internetowi wiedzą, że dobra strona firmowa – atrakcyjna, bezpieczna, responsywna oraz charakteryzująca się atrakcyjnym wyglądem, szybkością i ciągłością działania – zyskuje wysoką pozycję w wynikach wyszukiwania. A to ważny krok do osiągnięcia sukcesu w sieci.

Skuteczna strona WWW dla firmy z WeNet

Przedsiębiorstwa, które chcą konkurować na rynku z najlepszymi, powinny postawić rozwój i dostosować strategię do zmieniających się potrzeb konsumentów oraz wymagań branży. Dlatego też każda nowoczesna firma musi mieć obecnie własną stronę internetową. Jest ona bowiem najlepszą wizytówką działalności, która promuje biznes 24/7.

Kiedy przedsiębiorcy zajmują się swoim biznesem, Doradcy Internetowi z WeNet budują widoczność firmy w Internecie. Doświadczony zespół sprawi, że zaangażowanie klienta będzie ograniczone do niezbędnego minimum. Poza zaprojektowaniem i zbudowaniem strony, w ofercie znajdziemy również jej aktywną promocję, ochronę i bieżącą obsługę.

Każda tworzona przez WeNet strona posiada dedykowanego opiekuna, który pomaga swojemu klientowi na każdym etapie współpracy. Klient otrzymuje przy tym bieżące wsparcie sztabu fachowców. Wszystko po to, aby wdrożyć go w świat marketingu internetowego i sprzedaży online. Marce zaufało już ponad 48 tys. małych i średnich biznesów – a to dopiero początek.