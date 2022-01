Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - w nawiązaniu do ataku na telefon Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA, który poinformował w mediach społecznościowych, że wykorzystując należący do niego numer oszuści zadzwonili do jego córki z informacją o śmierci jej ojca - ostrzega przed tego typu atakami.

Na początku stycznia uprzedzałem liderów opozycji, że niestety możemy spodziewać się tego typu ataków wymierzonych w osoby publiczne. Każda poszkodowana osoba może liczyć na profesjonalne wsparcie państwowych instytucji - poinformował pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, minister Janusz Cieszyński. Dodał, że atak na Wojtunika nie jest pierwszym tego typu zdarzeniem. W poniedziałek o atakach donosili posłowie Paweł Szramka i Paulina Matysiak. Ofiarą cyberprzestępców fałszujących identyfikację numerów padł też minister Cieszyński.

Pomysły na ograniczenie ataków

W piątek minister poinformował, że Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od lipca 2021 roku trwają prace, m.in. z udziałem operatorów telekomunikacyjnych i Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nad ograniczaniem tego typu ataków. Jedną z przedstawionych propozycji jest umieszczanie "wyróżnika", np. gwiazdki przed numerem telefonu. Taki wyróżnik pozwoliłby odróżnić sytuację, w której dzwoni do nas osoba inna, niż ta, której numer wyświetla się na ekranie telefonu - wyjaśnił minister.

Oszuści wykorzystujący metodę tzw. spoofingu podszywają się pod konkretne numery, dzwoniąc do ofiar i udając właściciela danego numeru – kogoś z bliskich, znajomego, pracownika banku, urzędnika czy policjanta. Do zamiany numeru wykorzystują m.in. VoIP (Voice over Internet Protocol).

Kancelaria Premiera poinformowała, że ostatnich dniach również Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał się narzędziem w rękach cyberprzestępców. Oszuści podszywając się pod oficjalny numer infolinii ZUS, próbują wyłudzać np. dane do logowania na Platformie Usług Elektronicznych. "Oczywiście każde tego typu zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić na policję. Zachęcamy także, aby jednocześnie informować o takich atakach CERT Polska (https://incydent.cert.pl, Telefon: +48 22 380 82 74) - napisano w komunikacie KPRM.

Zgłaszać można też wiadomości, zawierające podejrzane linki. Wystarczy przesłać je na numer 799 448 084, wykorzystując w swoim telefonie funkcję "przekaż" albo "udostępnij". Wiadomość trafi bezpośrednio do analityków CERT, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń.