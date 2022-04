Phishing wciąż króluje

Podobnie jak w poprzednich latach, najpowszechniejszym typem złośliwych prób był w 2021 phishing, który stanowił niemal 40 proc. wszystkich wykrytych w sieci Orange Polska zagrożeń. Przestępcy wyłudzali dane logowania i pieniądze na wiele sposobów. Celowali w użytkowników portali z ogłoszeniami i platform sprzedażowych podając się za kupujących i podsuwając im linki fałszywych stron do rzekomego odbioru pieniędzy. Linki do stron phishingowych wysyłali także w SMS-ach pod pretekstem dopłaty do przesyłki, czy rachunku za energię. Tworzyli fałszywe sklepy, loterie, zachęcali do inwestycji na nieistniejących giełdach kryptowalut. Wykorzystywali pełne emocji fake newsy, nawiązujące do bieżących wydarzeń.

Złośliwe oprogramowanie – w SMS-ie, mailu lub darmowej grze

Złośliwe oprogramowanie było drugim najczęstszym zagrożeniem w sieci w ubiegłym roku, stanowiło niemal 18 proc. wszystkich prób zarejestrowanych przez CERT Orange Polska. Pojawił się nowy rodzaj malware-u – Flubot - wykradający kontakty z książek adresowych zainfekowanych smartfonów. Wykradzione numery wykorzystywane były do masowego rozsyłania SMS-ów podszywających się np. pod pocztę głosową i nakłaniających ofiary do zainstalowania złośliwych aplikacji. Zainfekowane w ten sposób telefony później służyły do dalszego rozpowszechniania malware-u. Kampanie Flubota pojawiały się w ubiegłym roku kilkakrotnie - podczas jednej z nich, na jesieni, CERT Orange Polska notował dziennie nawet ponad milion tego typu podejrzanych wiadomości. Jak ostrzegają eksperci CERT Orange Polska, złośliwe oprogramowanie wysyłane jest nie tylko w mailach i SMS-ach, znajduje się także m.in. w pirackich wersjach gier komputerowych, czy "darmowych” podręcznikach w sieci.

Jak podkreślają eksperci CERT Orange Polska, ogromne znaczenie ma również czas reakcji – około 40 proc. domen phishingowych kończy swoją aktywność w ciągu kilku minut od wizyty pierwszej ofiary. Dlatego przyszłością są właśnie zautomatyzowane narzędzia i sztuczna inteligencja, które coraz mocniej wspierają zespół.

Ataki DDoS – krótsze, ale bardziej złożone

Podobny odsetek jak złośliwe oprogramowanie - nieco ponad 17 proc. - stanowiły ataki DDoS. Ubiegłoroczny rekordowy atak o sile ponad 470 Gb/s, skierowany na indywidualnego użytkownika, został odparty na poziomie sieci. Dane CERT Orange Polska wskazują, że rośnie udział ataków o mniejszej sile i krótszych (średnio 11 minut). Trudniejsze w wykryciu są ataki złożone, wykorzystujące różne techniki i skierowane na wiele celów,tzw. carpet bombing. Według CERT Orange Polska wcześniej były one rzadkością, a obecnie pojawiają się coraz częściej.

Przewidywania na 2022 rok

Jak zauważają eksperci CERT Orange Polska, wiele zapowiadanych w poprzednim raporcie trendów sprawdziło się w 2021 roku, m.in. wzrost udziału złośliwych aplikacji dla urządzeń mobilnych, ataków z wykorzystaniem spoofingu czy smishingu, rekordowe ataki DDoS, wzrost kradzieży kryptowalut czy skrócenie czasu ataków phishingowych. W roku 2022 wg CERT Orange Polska należy się spodziewać kontynuacji ataków na giełdy kryptowalut oraz kradzieży portfeli z kryptowalutami. Utrzyma się poziom ataków na użytkowników platform sprzedażowych – czyli niezwykle powszechnych w ubiegłym roku oszustw „na kupującego”. Przewidywane są kolejne ataki DDoS o dużym wolumenie m.in. na sektor bankowy. Coraz częściej będą się pojawiać kampanie dezinformacyjne.

CyberTarcza – jak to działa?

Przed zagrożeniami w internecie użytkowników sieci mobilnej i stacjonarnej Orange chroni CyberTarcza. To mechanizm sieciowy polegający na sinkholingu, czyli przekierowywaniu niebezpiecznego ruchu (np. połączeń z domenami phishingowymi, komunikacji botnetów) na specjalny serwer. W ten sposób próba ataku jest izolowana, analizowana, a jednocześnie nie rozprzestrzenia się w sieci i nie zagraża użytkownikom. Taką ochroną objęci są automatycznie i bezpłatnie wszyscy internauci korzystający z sieci Orange Polska. Operator oferuje także płatne usługi pod nazwą CyberTarcza Stacjonarna i CyberTarcza Mobilna, które mają dodatkowe funkcjonalności – np. spersonalizowany portal, na którym można samodzielnie ustawić blokadę wybranych kategorii stron internetowych, czy konkretnych adresów dla różnych urządzeń lub w określonych godzinach. Oferują one też system powiadomień i comiesięcznych raportów.