Przed startem e-sklepu – dlaczego warto przenieść sprzedaż do sieci?

Zastanawiasz się, czy e-handel się opłaca? Odpowiedź może być tylko jedna – zdecydowanie tak! Inwestycja we własny sklep internetowy to świetny pomysł bez względu na to, czy dopiero myślisz o prowadzeniu własnego biznesu w sieci, czy masz już sklep stacjonarny i chcesz poszerzyć działalność o e-commerce. Pamiętaj, że gorącym trendem jest omnichannel, a więc sprzedaż wielokanałowa. Jeśli chcesz spełniać potrzeby klientów, to musisz docierać do nich zarówno offline, jak i online.

Według raportu „Co (u)gryzie e-commerce?” już nawet 35% internetowych konsumentów kupuje online raz w tygodniu lub częściej. Wśród tej grupy znajdują się również potencjalni klienci Twoich produktów i usług. Stąd też prowadzenie choćby części sprzedaży w sieci daje ogromne możliwości. Załóż sklep internetowy, a zyskasz:

atrakcyjną promocję oferty 24/7,

rozpoznawalności marki w sieci,

większą liczbę potencjalnych klientów,

mniejsze koszty prowadzenia sprzedaży,

wygodny i szybki kontakt z kupującymi,

możliwość śledzenia działań konkurencji,

stały dostęp do wyników i statystyk,

większą sprzedaż i stały dochód dla firmy.

Nie pytaj więc, czy warto. Jeżeli nie chcesz pozostać w tyle, a Twoim celem jest dotarcie do konsumentów, którzy coraz częściej korzystają z wygodnych, dostępnych, bezpiecznych i szybkich zakupów online, to załóż e-sklep. O tym, jak to zrobić i gdzie szukać pomocy, piszemy w dalszej części artykułu.

Co należy wiedzieć przed założeniem e-sklepu?

Polacy coraz chętniej kupują przez Internet, ponieważ jest to dla nich wygodne i nieskomplikowane rozwiązanie, które gwarantuje większą możliwość wyboru towarów niż w sklepach stacjonarnych. Dlatego też sprzedaż w sieci to obecnie świetny pomysł na biznes i duża szansa na osiągnięcie sukcesu. Jednak zanim zainwestujesz w e-sklep, który przyciągnie klientów i zacznie przynosić zyski, to musisz pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Oto kilka kroków, jakie musisz podjąć przed założeniem sklepu internetowego:

wyznacz główne cele biznesowe, dzięki którym osiągniesz zadowalające wyniki,

opracuj szczegółowy plan działania, który pozwoli Ci zaznaczyć swoją obecność w branży,

wskaż grupę docelową, czyli potencjalnych klientów Twojej oferty, aby móc się z nią sprawnie komunikować,

odpowiadaj na potrzeby klientów i określ, jakie korzyści będą dawać oferowane przez Twoją firmę produkty i usługi.

poznaj swoją konkurencję oraz najnowsze trendy e-commerce i znajdź coś, co wyróżni Cię na rynku,

określ budżet, który możesz przeznaczyć na założenie i prowadzenie sklepu online.

Pamiętaj, że żadna platforma sprzedażowa nie może obyć się bez domeny (unikalnego adresu strony WWW), hostingu (miejsca na serwerze, gdzie przechowywana jest witryna) oraz nowoczesnego projektu. Zadbaj również o to, aby Twój e-sklep był zbudowany zgodnie z najnowszymi trendami i zoptymalizowany pod SEO. Co to oznacza? Twój sklep powinien być:

funkcjonalny, elastyczny i przejrzysty,

dopasowany do specyfiki branży i grupy docelowej,

responsywny – dostosowany do różnych urządzeń,

intuicyjny w obsłudze i przyjazny dla użytkownika,

spójny, estetyczny i atrakcyjny wizualnie,

szybki oraz sprawny w działaniu,

bezpieczny – zabezpieczony certyfikatem SSL.

Jak stworzyć sklep internetowy?

Z pewnością zastanawiasz się teraz, gdzie założyć sklep internetowy. To uzasadnione pytanie! W końcu właśnie od tej decyzji zależą w dużej mierze koszty prowadzenia sprzedaży online oraz możliwości właściciela w rozbudowie i rozwoju witryny sprzedażowej. Dlatego poza unikalną domeną, sprawnym hostingiem oraz atrakcyjnym projektem, musisz zadbać również o właściwą platformę e-commerce.

Na rynku znajdziesz kilka popularnych rodzajów oprogramowania, dzięki któremu stworzysz dedykowany sklep internetowy. Platformy e-commerce różnią się od siebie funkcjonalnościami i pozwalają m.in.:

prowadzić sprzedaż i zarządzać ofertą,

kontaktować i komunikować się z klientami,

prowadzić różne działania marketingowe,

bezpiecznie administrować danymi użytkowników,

przeprowadzić integrację z zewnętrznymi narzędziami.

W dokonaniu właściwego wyboru pomoże Ci nasze zestawienie popularnych opcji. Pamiętaj, aby przy wyborze kierować się potrzebami i możliwością rozwoju swojego biznesu.

1. Platformy SaaS

Czy możliwe jest szybie i bezproblemowe założenie sklepu internetowego? Okazuje się, że tak. Wystarczy wybrać platformę SaaS, która poza sprawnym stworzeniem projektu, zapewnia również prostotę w jego zarządzaniu. Oprogramowanie to jest utrzymywane na serwerze dostawcy („w chmurze”), dzięki czemu nie musisz dodatkowo inwestować w hosting. Z drugiej strony w ten sposób mocno uzależniasz się od usługodawcy, a rozwój e-sklepu jest mocno ograniczony.

2. Platformy dedykowane

Jeśli działasz w specyficznej branży lub chcesz wyróżnić swoją markę poprzez nieszablonowe rozwiązania, to wybierz platformy dedykowane. Opcja ta pozwoli Ci założyć sklep internetowy całkowicie zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Wystarczy, że wybierzesz jeden z dwóch wariantów – sklep napisany od początku do końca pod Twoje potrzeby lub projekt stworzony od zera, ale oparty o gotowy CMS (system zarządzania treścią).

Pamiętaj przy tym, że platformy dedykowane nie tylko wymagają ciągłego rozwoju systemu, ale również dużej inwestycji – zarówno czasu, jak i pieniędzy.

3. Platformy licencjonowane

Ostatnią możliwą do wyboru opcją są platformy oparte na licencji. To doskonałe rozwiązanie dla biznesowych gigantów, którzy mają szeroką bazę produktów i muszą obsługiwać dużą liczbę zamówień w krótkim czasie. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to gotowe rozwiązanie. Ponadto czasochłonna realizacja oraz wysokie koszty projektu sprawiają, że nie każdy może sobie pozwolić na tego typu inwestycję.

4. Platformy Open-Source

Zależy Ci na dużej swobodzie w prowadzeniu sprzedaży online? A do tego szukasz rozwiązania, które jest wprost przeznaczone dla małych i średnich firm? W takim razie platforma Open Source idealnie sprawdzi się w przypadku Twojego biznesu.

Opcja ta charakteryzuje się otwartym kodem źródłowym oraz dużą elastycznością, która przejawia się poprzez nieograniczone możliwości modyfikacji e-sklepu. Dzięki oprogramowaniu Open Source np. PrestaShop możesz wdrożyć indywidualne i niepowtarzalne rozwiązania.

Jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy, to w przypadku tego typu platform potrzebujesz technicznego wsparcia. Dlatego też musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. Zastanawiasz się, gdzie szukać fachowców? Platforma PrestaShop współpracuje z ekspertami na całym świecie. Wystarczy, że skorzystasz z pomocy jednego z partnerów, np. agencji WeNet.

Gdzie założyć własny e-sklep? Podsumowanie

Wiesz już, gdzie możesz założyć własny sklep internetowy. Zdajemy sobie sprawę, że wybór właściwej opcji może okazać się przytłaczający, a mnogość dostępnych rozwiązań wcale nie ułatwia podjęcia decyzji. Dlatego, jeśli nie znasz się na kwestiach technicznych, a chcesz zainwestować w witrynę szytą na miarę Twoich potrzeb, to skorzystaj z pomocy specjalistów.

Agencja reklamowa WeNet, która jest certyfikowanym partnerem PrestaShop w Polsce, od lat pomaga małym i średnim przedsiębiorcom zaistnieć w Internecie. Wybierz bogaty pakiet usług, dzięki któremu zyskasz:

atrakcyjny, funkcjonalny, przyjazny użytkownikom i gotowy do sprzedaży sklep internetowy na własność,

wsparcie i doradztwo specjalisty e-commerce na każdym etapie współpracy,

hosting, domenę, certyfikat SSL i niezbędne regulaminy w ramach jednego pakietu,

konieczne integracje z zewnętrznymi narzędziami takimi jak m.in. firmy kurierskie czy systemy płatności,

dostęp do nowoczesnych narzędzi oraz inteligentnych rozwiązań sprzedażowych.

Wejdź na WeNet.pl i dowiedz się, jak skutecznie prowadzić biznes w sieci. Zamów bezpłatną konsultację i wybierz najlepsze rozwiązanie dla swojej firmy. Dołącz do zadowolonych sprzedawców, którzy pozyskują klientów online.