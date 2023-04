Na stronie poternet.site zbierane są potwierdzone publicznie w dostępnych źródłach informacje o żołnierzach armii rosyjskiej oraz formacji samozwańczych republik w Donbasie, którzy zginęli podczas najazdu na Ukrainę. Obecnie znajduje się tam 56 827 nazwisk.

O stworzeniu strony internetowej powiadomił wiceminister spraw wewnętrznych Leonid Tymczenko na antenie telewizji ukraińskiej – informuje portal Suspilne.

Nazwa nawiązuje do komentarzy

Nazwa Potier niet (Strat nie ma) nawiązuje do komentarzy rosyjskiego dowództwa wojskowego, które znacznie zaniżają straty. We wrześniu ub. roku, jak mówił Tymczenko, minister obrony Siergiej Szojgu informował o 5937 zabitych, podczas gdy według strony ukraińskiej rosyjskie straty przekroczyły już wówczas 50 tys. Dlatego zapadła decyzja, by te informacje gromadzić w jednym miejscu, by można było przekonać się o realnych stratach przeciwnika - mówił Tymczenko.

Według sztabu generalnego ukraińskiej armii ze środy ogólne straty przeciwnika to 183,7 tys. ludzi.