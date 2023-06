Jak przebiega transformacja cyfrowa polskiego biznesu. Czy wciąż jest dużo do zrobienia?

Poziom digitalizacji w polskich firmach stale rośnie. Coraz więcej przedsiębiorców rozumie, jak ważna jest obecność w internecie, i to nas cieszy. Oznacza to, że praca naszych doradców internetowych ma sens i przynosi efekty. Dostarczamy cyfrowe rozwiązania, które otwierają nowe możliwości. Dzięki nim nasi klienci mogą rozwijać swoje biznesy i zdobywać rozpoznawalność na rynku.

Nadal jednak jeszcze wiele przed nami. Z rankingu DESI (Digital Economy and Society Index) wynika, że digitalizacja w Polsce przebiega znacznie wolniej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Z osiągniętym wynikiem 40,5 pkt wyprzedzamy tylko Grecję, Bułgarię i Rumunię. Stanowi to niespełna 77 proc. średniej unijnej. Dlatego właśnie warto edukować właścicieli małych i średnich biznesów w zakresie marketingu internetowego, abyśmy mogli dogonić inne kraje w Europie i osiągać coraz lepsze wyniki biznesowe.

A jak to wygląda wśród państwa klientów?

Mamy 42 tys. aktywnych klientów. 80 proc. z nich ma stronę internetową, a 40 proc. stron wymaga wsparcia technologicznego lub optymalizacji. Zadaniem naszych specjalistów jest więc m.in. dostosowywanie firmowych witryn do wytycznych wyszukiwarki Google’a, ale również do potrzeb dzisiejszych użytkowników, co oczywiście wymaga wiedzy i umiejętności. Przedsiębiorcy z sektora MŚP są na ogół otwarci, jeśli chodzi o korzystanie z nowinek technologicznych. Właściciele firm stale szukają i oczekują nowych metod docierania do klientów w sieci, chcą działać efektywnie i szybko osiągać rezultaty. Nadal jednak są osoby, które nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotne jest dziś posiadanie nowoczesnej i atrakcyjnej strony internetowej. Dlatego nasze działania koncentrujemy na dotarciu do nich, edukacji oraz wsparciu w prowadzeniu biznesów.

Dlaczego warto postawić na transformację cyfrową? Co jej brak oznacza dla firm zwłaszcza z sektora MŚP, bo rozumiem, że to on najbardziej jest opóźniony w procesie?

Transformacja cyfrowa to konieczność, pozwala budować przewagę konkurencyjną, która ułatwia dotarcie do potencjalnych klientów w bardzo precyzyjny sposób. Brak jakichkolwiek działań skazuje zaś przedsiębiorców na wykluczenie cyfrowe oraz rynkowe.

Warto wspomnieć, że dziś ludzie szukają produktów, usług, firm i rekomendacji w internecie. Ponadto coraz częściej robią zakupy online, które są szybkie i wygodne. To dlatego przedsiębiorcy powinni zadbać o swoją obecność w sieci, aby móc docierać do większej liczby klientów. Fundamentem obecności w świecie online jest strona WWW, która buduje wizerunek biznesu i wzbudza zaufanie.

Mali i średni przedsiębiorcy często nie mają wystarczającej wiedzy lub czasu na samodzielne działania promocyjne. Nasi doradcy internetowi 2.0. pomagają promować się w internecie. Dobierają najlepsze rozwiązania, doskonale znają się na nowej technologii i są skuteczni. To stwarza małym i średnim firmom ogromne szanse i otwiera wiele wartościowych możliwości.

Czy jest zatem jeszcze szansa na to, byśmy dogonili Europę pod względem digitalizacji?

Zdecydowanie tak. Wciąż możemy to zrobić. Potrzebna jest tylko jeszcze większa świadomość wśród firm, że transformacja cyfrowa to dziś konieczność. Wiemy coś na ten temat, ponieważ sami przeszliśmy drogę, którą proponujemy dziś naszym klientom – zaistnienia w świecie online. Marka WeNet jest przykładem cyfrowej transformacji podyktowanej dzisiejszymi rynkowymi wymaganiami i potrzebami klientów. Firma posiada 30-letnie doświadczenie. Jej korzenie sięgają dwóch innych znanych marek, aktywnych głównie w latach 90. – Polskich Książek Telefonicznych i Panoramy Firm – wówczas największych, krajowych dostawców informacji o firmach i instytucjach.

Nasze bogate doświadczenie jest najlepszą rekomendacją. Jesteśmy aktywnym partnerem małych i średnich biznesów oraz pomagamy polskim przedsiębiorcom w rozwoju, dostarczając im cyfrowych rozwiązań.

Jaką rolę już odgrywa i chce odegrać w tym procesie WeNet?

WeNet jest zarówno pionierem cyfrowej transformacji, jak i liderem rynku w zakresie skali działalności oraz rozwiązań dla MŚP. Od lat obsługujemy naszych klientów, znamy ich potrzeby i oczekiwania. Rozumiemy biznes każdego klienta i wiemy, jak przyspieszyć jego wzrost.

Dysponujemy danymi analitycznymi, mamy skuteczne narzędzia pozwalające efektywnie promować działalność w internecie. Stale tworzymy i rozwijajmy nowoczesne rozwiązania marketingu w sieci, ciągle poszerzamy ofertę, dostosowując ją do zmieniającego się rynku i trendów technologicznych. Wychodzimy poza schematy, stawiając na własne innowacje, które dadzą przewagę naszym klientom. Wspieramy ich jednak nie tylko od strony technologicznej.

Wiemy, że ważne jest również profesjonalne wsparcie ekspertów. Nasi doradcy internetowi 2.0 to specjaliści, którzy znają się na marketingu online oraz nowoczesnych technologiach. Przez cały czas poszerzają swoją wiedzę i potrafią dobrać najbardziej optymalne rozwiązania dla każdego biznesu. Dzięki temu są w stanie zaproponować innowacyjne narzędzia, które pomagają klientowi nie tylko lepiej budować wizerunek i pozycję firmy, lecz także skutecznie docierać do swojej grupy odbiorców i z sukcesem prowadzić biznes.

Co może w związku z tym zaproponować WeNet? W jaki sposób pomaga przejść firmom przez transformację cyfrową?

Mamy bogatą, kompleksową ofertę dedykowaną dla sektora MŚP. Pomagamy przedsiębiorcom przenieść biznes ze świata offline do sieci. Budujemy strony WWW i sklepy online, zajmujemy się reklamą internetową, marketingiem lokalnym, a także pozycjonowaniem firmowych witryn. Wprowadzamy też narzędzia pozwalające przedsiębiorcom lepiej komunikować się z własnymi klientami. Mam na myśli tutaj np. system rezerwacji, chat na żywo czy usługę callback. Stale badamy i analizujemy trendy, wdrażamy także innowacje, jak np. nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji.

Czy na tym rola i pomoc WeNet się kończy? A może to dopiero początek współpracy? Jak jeszcze może wspomóc WeNet sektor MŚP?

Naszym celem jest nawiązywanie długoterminowych relacji biznesowych z naszymi klientami. Chcemy wspierać przedsiębiorców w rozwoju ich biznesu, poprzez dostarczenie efektywnych, nowoczesnych narzędzi oraz profesjonalnego wsparcia.

To jednak nie wszystko. Angażujemy się też w edukację przedsiębiorców z sektora MŚP. W tym celu organizujemy Akademię e-marketingu, czyli bezpłatne warsztaty dla firm z praktycznej wiedzy i podstaw marketingu online. W tym roku trwa już 11. edycja tego wydarzenia. Odbyła się jak dotąd w pięciu miastach, a jesienią odwiedzi kolejne sześć. Podczas szkoleń nasi specjaliści mówią o najważniejszych zmianach w marketingu internetowym, analizują trendy, starają się przybliżyć dostępne narzędzia i usługi, pokazując ich zastosowanie w poszczególnych branżach. Podpowiadają, jak skutecznie promować biznes w sieci. Odpowiadają też na pytania uczestników i oferują darmowe konsultacje.

Spotkania z przedsiębiorcami w ramach Akademii e-marketingu cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Pokazuje to, że przedsiębiorcy mają potrzebę edukowania i chcą rozwijać swoje firmy, co nas bardzo cieszy. Skłania nas to też do rozszerzania zasięgu warsztatów o kolejne lokalizacje.

A jak klienci oceniają działania firmy WeNet?

Z dumą mogę powiedzieć, że nasi klienci są zadowoleni z naszych usług. W 2022 r. osiągnęliśmy najwyższy w historii wskaźnik NPS, czyli oceny lojalności klientów. Wyniósł on aż 44, co w porównaniu z innymi firmami czy agencjami marketingowymi daje nam ogromną przewagę konkurencyjną. Ponadto z naszych badań wynika, że poziom satysfakcji klientów ze współpracy z doradcą internetowym wyniósł 94 proc., natomiast 89 proc. klientów pozytywnie oceniło poziom doradztwa i wychodzenia z inicjatywą. 92 proc. klientów docenia też szybkość reagowania na zgłaszane problemy. Takie wyniki jeszcze bardziej motywują nas do działania. Jesteśmy też oczywiście otwarci na konstruktywną krytykę, chętnie przyjmujemy wszelkie uwagi, aby stale podnosić jakość naszych usług.

Czy przejście transformacji cyfrowej to drogi proces? Jak można zoptymalizować jego koszty?

Koszty są zawsze uzależnione od konkretnych oczekiwań i potrzeb klienta. Przykładowo każda strona WWW jest inna, więc ich ceny też się różnią. Zależy, jakie rozwiązania i funkcjonalności klient wybierze oraz jakim budżetem dysponuje. Wycenę przygotowujemy indywidualnie.

Aby ułatwić przedsiębiorcom przejście przez transformację cyfrową, wprowadziliśmy model płatności abonamentowych. Jak wynika z naszych badań, dla 74 proc. klientów możliwość rozłożenia płatności na raty to ważny argument przemawiający za podjęciem decyzji o współpracy. Widać to głównie wśród naszych klientów stron internetowych.

Model rozliczeń w formie abonamentowej w tej kategorii produktów w Polsce nie jest jeszcze aż tak popularny. Wiemy jednak, że płatności cykliczne są wygodnym rozwiązaniem dla odbiorców naszej oferty. Wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i zyskaliśmy kolejny atut, który wyróżnia nas na rynku.

Nad jakimi nowymi rozwiązaniami pracuje obecnie firma WeNet?

WeNet idzie z duchem czasu i zmienia się wraz z postępem technologicznym. Przed nami otworzyła się nowa inspirująca perspektywa, z której chcemy korzystać. To technologia AI, którą wdrażamy w naszej organizacji. Jesteśmy bardzo zainteresowani sztuczną inteligencją i chcemy rozwijać się w tym obszarze, ponieważ wiemy, że podążanie za trendami to dziś klucz do sukcesu. Pamiętajmy, że narzędzia AI zwiększają efektywność prowadzonych działań i usprawniają codzienną pracę.

Zależy nam na tym, aby wspierać naszych klientów, dlatego z myślą o nich i ich rozwoju wspólnie z firmą AI REV stworzyliśmy nasz autorski projekt WeNet AI. To model sztucznej inteligencji oparty na algorytmie GPT-4 oraz model dotrenowany i bazujący na naszych własnych treściach contentowych – a dysponujemy ogromną bazą contentu tekstowego i graficznego. Dzięki temu uzyskujemy narzędzie w pełni odpowiadające potrzebom naszym i naszych klientów.

Sztuczną inteligencję planujemy wykorzystywać zarówno w pracy naszych konsultantów czy specjalistów, jak i w innowacyjnych narzędziach, które już niebawem zaproponujemy swoim klientom. To spory przełom. Myślę, że dzięki temu zyskamy jeszcze większe przewagi konkurencyjne, a tym samym utrzymamy pozycję lidera cyfrowej transformacji.

W przyszłości planujemy dalej rozwijać swoją ofertę poprzez nowe produkty oparte na AI. Jak widać, odważnie wchodzimy w nurt zmian i liczymy na wiele pozytywnych wyzwań.