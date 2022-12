Jeśli Musk nie weźmie się za walkę z fałszywymi treściami, to może to doprowadzić do szybkiego nadużywania portalu społecznościowego - ostrzega komisarz Vera Jourova w rozmowie z Bloombergiem. Jeśli nie walczysz z propagandą, czyli jej nie usuwasz ze swojej własności, wtedy aktywnie wspierasz wojnę - mówi ostro unijna urzędnik. Jej zdaniem, może to bardzo zaszkodzić miliarderowi, który próbuje się pokazać, jako człowiek, który wspiera Ukrainę.

UE grozi Muskowi karami

Jourova ostrzegła, że Twitterowi grożą surowe kary za niedostosowanie się do unijnego prawa ws. propagandy, bo może to być uznane za naruszenie sankcji na rosyjskie media. Kary mogą więc wynieść około 6 proc. globalnego zysku platformy. Obawiam się, że pan Musk i ludzie wokół niego nie zdają sobie sprawy, że Europa jest zaawansowana technologicznie. Po wielu latach analiz, jak mamy się zabrać za sferę cyfrową, zdecydowaliśmy się ją uregulować. A te regulacje muszą być przestrzegane prze wszystkich, którzy chcą robić interesy na terytorium UE - podsumowała komisarz.