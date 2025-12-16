Projekt „Szkoła z technologią” jest współtworzony przez Samsung Polska wraz z Centrum Nauki Kopernik. – To instytucja znana z tego, że stara się uczyć poprzez eksperymenty, interakcję, przygodę, w której uczestniczą uczniowie, często wraz z rodzicami. Staraliśmy się wspólnie stworzyć ramy, w których technologia produkowana przez Samsunga, mogłaby być wykorzystywana dla ciekawych lekcji. Oparliśmy się na urządzeniu mobilnym, jakim jest tablet – opowiada przedstawiciel Samsung Polska.

Tablet zamieniony w mikroskop

Do tabletu Centrum Nauki Kopernik dodało urządzenia zewnętrzne, zmieniając go w kamerę, mikroskop, żyrokompas, czy – jak dodaje Jacek Łęgiewicz - „po prostu różne narzędzia, dzięki którym można lepiej poznawać świat”.

Dzięki temu tablet został zmieniony w przenośne laboratorium. Można go wziąć do parku na lekcje biologii, żeby nauczyć się rozpoznawać drzewa po liściach, czy ptaki po śpiewie. Ale nie tylko. - W podstawówce uczyliśmy się korzystając z mikroskopów. To były wielkie urządzenia, do których trzeba było wklejać preparaty na szybkach. Dzisiaj tablet może być zamieniony w mikroskop, ponieważ jednym z jego dodatkowych urządzeń peryferyjnych jest bardzo dobra soczewka, którą się dołącza do kamery i można obserwować mikroorganizmy tam, gdzie są dostępne, np. w wodzie z kałuży – mówi dyrektor Samsung Polska.

Rewolucja w nauczaniu

Nazwa zestawu edukacyjnego wykorzystywanego w ramach programu „Szkoła z technologią” brzmi: ORBIUM. To nawiązanie do partnera Samsunga w tym przedsięwzięciu, czyli Centrum Nauki Kopernik. - Największym dziełem Mikołaja Kopernika, które rozsławiło go na całym świecie było „De Revolutionibus Orbium Coelestium”, czyli „O obrotach sfer niebieskich”. I teraz mamy kolejne dzieło, które ma dokonać rewolucji w myśleniu o edukacji, o świecie i poznaniu – dodaje Jacek Łęgiewicz. Wraz z zestawem nauczyciele dostają scenariusze lekcji, które można przeprowadzić przy jego wykorzystaniu.