Francuska firma OVH zarządza zintegrowanymi usługami hostingowymi i 27 centrami danych. Na całym świecie z ponad 260 tys. serwerów OVH korzysta ok. 18 mln stron i aplikacji sieciowych. W Polsce awaria dotknęła m.in. stron PKP.pl, JakDojade.pl, Legia.net i Biedronka.pl, a także serwisów niezalezna.pl, Salon24, Wirtualne Media i Kwejk.

Do awarii sieci szkieletowej OVH doszło w czwartek rano czasu polskiego. Firma straciła zasilanie centrum danych w Strasbourgu we Francji. Awaria dotknęła dwóch linii zasilania i dwóch generatorów. Klienci utracili dostęp do usług zlokalizowanych w centrach danych w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji (za wyjątkiem centrum P19 w Paryżu). W działaniu pozostały centra w Kanadzie i uruchomione w tym roku centrum danych w Warszawie.

Naprawy już trwają, a firma odzyskała zasilanie na jednej z dwóch linii prądu, udało się również uruchomić generatory. Prezes OVH Octave Klaba zapowiedział na Twitterze, że naprawy powinny zostać zakończone do ok. 13:00 czasu polskiego.

W czerwcu tego roku miała już miejsce podobna awaria w centrum danych OVH w Paryżu. Wówczas doszło do zalania serwerów w wyniku awarii instalacji chłodzenia wodnego, co wyłączyło z działania na całą dobę ok. 50 tys. stron.

Założona w 1999 roku firma OVH z siedzibą we Francji jest dostawcą usług hostingowych i rozwiązań chmurowych. Polski oddział OVH działa we Wrocławiu od 2004 roku, firma uruchomiła również centrum danych w Warszawie.