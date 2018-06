Dobre wieści dla użytkowników Instagrama. Jak bowiem donosi "The Verge", serwis społecznościowy chce znacznie wydłużyć limit wrzucanych filmów. Według przecieków, dotyczyć to ma jedn tylko filmów nagrywanych w pionie i nie wiadomo, czy trafi na główny ekran powiadomień Instagrama.

Kiedy to wejdzie w życie? Na razie nie wiadomo - według "The Verge" - Instagram na razie tylko rozważa wprowadzenie tego pomysłu i może się zdarzyć, że serwis społecznościowy ostatecznie odrzuci ten plan. Jeśli jednak wejdzie on w życie, to użytkownicy portalu na pewno się ucieszą.