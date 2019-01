'Najtrudniej jest zniknąć z Facebooka. Zanim podejmiemy decydujący i nieodwracalny krok i skasujemy swój profil, możemy rozważyć czasowe zawieszenie profilu. Znikniemy z oczu naszych przyjaciół i wyszukiwarki portalu, ale będziemy w każdej chwili mogli odzyskać swoje dane - pisze "Wired".

Jak to zrobić? Wchodzimy w ustawienia, potem klikamy na "ogólne" i wybieramy dezaktywuj konto. To jednak nie sprawi, że nasze dane znikną z serwera. Całkowite usunięcie konta jest trudniejsze. Zanim jednak ostatecznie znikniemy z serwerów portalu społecznościowego, warto pobrać naszą historię - wszystkie zdjęcia, udostępnione posty i rozmowy na czacie. To też możemy załatwić w ustawieniach/ogólne, klikając na dole na "pobierz kopię swoich danych".

Potem klikamy na ikonkę szybkiej pomocy (koło ze znakiem zapytania w prawym górnym rogu ekranu) wpisujemy "jak usunąć trwale konto" i wybieramy link "poinformuj nas o tym". To przeniesie nas nas stronę, która poprowadzi nas krok po kroku do całkowitego usunięcia konta. Procedura potrwa kilka dni, w tym czasie możemy zmienić decyzję przez zwykłe zalogowanie się w portalu.

Snapchat

Kolejnym serwisem, z którego możemy chcieć usunąć konto jest snapchat. Tam wystarczy kliknąć na ikonce swojego profilu, potem przejść do ustawień, kliknąć na "support" i "more information", a potem wpisać "delete account" oraz postępować według instrukcji na stronie. Twórcy tego portalu także dają nam szansę na zmianę decyzji. Mamy 30 dni, by zwrócić się o reaktywację naszego konta.

Twitter

Jak zniknąć z Twittera? Mamy kilka opcji - możemy wykorzystać darmową aplikację do usunięcia wszystkich naszych tweetów, możemy też całkowicie usunąć konto. Podobnie, jak na Facebooku, tu też możemy ściągnąć całe nasze archiwum - wchodzimy w ustawienia i na dole menu "konto" mamy opcję "poproś o swoje archiwum". Dostaniemy po jakimś czasie link do pliku z naszymi wszystkimi wpisami. Gdy już go mamy, to w tym samym menu, w którym ściągaliśmy historię, na samym dole jest pole "dezaktywuj konto". Wystarczy je kliknąć. Gdybyśmy jednak zmienili zdanie, to mamy 30 dni na powrót.

Instagram

Ostatnim dużym portalem społecznościowym, z którego możemy chcieć odejść jest Instagram. Co ciekawe, nie da się tego zrobić przez aplikację mobilną i nie można tego zrobić z poziomu ustawień konta - tam, jak na Facebooku - da się tylko zawiesić naszą aktywność. Jeśli chcecie zaś usunąć konto na stałe, trzeba w przeglądarce wejść na tę stronę, wpisać swoje hasło i zdecydować się na usunięcie konta.