W sobotę operator systemu płatności mobilnych BLIK poinformował o wystąpieniu czasowych problemów technicznych. Użytkownicy mogą mieć obecnie trudności z korzystaniem z niektórych funkcji. "Odnotowujemy czasowe problemy z funkcjami BLIKA. Pracujemy nad tym, aby usługa działała bez zakłóceń" – przekazano w oświadczeniu na portalu X. Operator nie podał szczegółów dotyczących zakresu utrudnień, ani nie oszacował czasu ich usunięcia. Zapowiedział informowanie o wszelkich zmianach na bieżąco.

Miliardy transakcji Blikiem

BLIK jest powszechnym i najpopularniejszym standardem płatności mobilnych w Polsce. Za rozwój i działanie systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki są czołowe banki, takie jak: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, a także Mastercard. W ubiegłym roku Polacy wykonali za pomocą BLIKA 2,4 mld transakcji o łącznej wartości przekraczającej 347,3 mld zł.