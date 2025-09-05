Inaugurując funkcjonowanie komputera, Friedrich Merz powiedział, że otwiera on "zupełnie nowe możliwości do trenowania modeli sztucznej inteligencji oraz symulacji naukowych".

Merz: Chcemy, aby Niemcy stały się krajem AI

Chcemy, aby Niemcy stały się krajem sztucznej inteligencji – dodał kanclerz.

W rozwoju sztucznej inteligencji główna rywalizacja toczy się między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Europa i Niemcy odstają w tej konkurencji, ale częściowo zmienić to ma właśnie "superkomputer Jupiter".

Pierwszy taki komputer w Europie i czwarty na świecie

"Jupiter" jest czwartym najszybszym komputerem na świecie, pierwszym w Europie zdolnym do wykonywania ponad tryliona operacji obliczeniowych na sekundę. Uznawany jest przy tym za najbardziej energooszczędny superkomputer na świecie.

Powstawał dwa lata, składa się z 50 modułów, które zajmują ponad 2 tys. metrów kwadratowych powierzchni.

Pół miliarda euro na komputer, połowa z KE

Kosztował 500 mln euro, z czego połowa została sfinansowana przez Komisję Europejską. Do głównych zadań europejskiego superkomputera należeć będzie poprawa prognozowania zjawisk klimatycznych oraz badania nad ludzkim mózgiem.