Sprawdź zatem, na co zwrócić uwagę, wybierając hosting dla WordPress, i poznaj najlepsze usługi dostępne obecnie na rynku.

Szybkie rekomendacje

To, jaki hosting dla WordPress okaże się najlepszym wyborem, zależy m.in. od indywidualnych potrzeb oraz preferencji. Przed wykupieniem jednego z nich warto zatem przeprowadzić dokładny research i porównać między sobą kilka popularnych opcji przeznaczonych dla różnych użytkowników.

Reklama

Start i małe strony — współdzielony WordPress

Poszukując dobrego rozwiązania na start – zwłaszcza w przypadku mniejszych stron – warto rozważyć wybór współdzielonego WordPressa. Nie tylko pozwala on na łatwe zarządzanie witryną, ale i zapewnia oszczędność kosztów dzięki współdzieleniu zasobów serwera przez wiele stron.

WooCommerce i rosnący ruch — zarządzany WordPress

W przypadku sklepów online WooCommerce i stron internetowych z rosnącym ruchem dobry wybór stanowi zarządzany hosting WordPress. To gotowe rozwiązanie zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania stronami WordPress.

Duże projekty/integracje — VPS/Cloud pod WordPress

Reklama

Dla większych projektów i integracji najlepszym rozwiązaniem okaże się z kolei hosting typu VPS (Virtual Private Server) lub Cloud (hosting w chmurze). Ich elastyczność umożliwia łatwe dopasowanie się do wahań serwera, dzięki czemu doskonale sprawdzają się one w okresach o wzmożonym ruchu.

Ranking hostingów WordPress 2025 (Polska)

Jeśli stoisz właśnie przed wyborem hostingu WordPress, nasz ranking najlepszych usług w 2025 roku powinien ułatwić Ci podjęcie ostatecznej decyzji.

1. Hostinger — najlepszy ogólnie

Numerem 1 wśród dostępnych hostingów dla WordPressa jest zdecydowanie usługa o nazwie Hostinger. To rozwiązanie polecane zwłaszcza w przypadku blogów, SMB czy sklepów WooCommerce. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii takich jak LiteSpeed, LS Cache czy HTTP/3 gwarantuje on duże prędkości – a intuicyjny panel zarządzania hPanel pozwala na wygodną kontrolę nad stroną. Hostinger oferuje również codzienne kopie zapasowe, darmowy certyfikat SSL oraz bezpłatną migrację istniejących stron internetowych i umożliwia tworzenie stron testowych (staging).

2. dhosting — automatyczne skalowanie i nielimitowany transfer

Polecanym hostingiem WordPress dostępnym na polskim rynku jest również dhosting oparty na systemie elastycznego web hostingu (zasoby hostingu współdzielonego połączone z możliwościami chmury obliczeniowej). Oferuje on użytkownikom nielimitowaną liczbę domen, adresów e-mail, baz MySQLm czy kont FTP, transfer bez limitu oraz funkcje LiteSpeed i LSCache. Dużym atutem usługi są też liczne zabezpieczenia, m.in. anty-DDoS czy antywirus.

3. nazwa.pl — CloudHosting, CDN i zaawansowane zabezpieczenia

Kolejną usługą, którą warto wziąć pod uwagę, jest nazwa.pl. To cloud hosting oferujący wysoki poziom zabezpieczeń (anty-DDoS), łatwy w użyciu panel zarządzania i dostęp do takich technologii jak Node.js, CDN czy Redis, które przekładają się na dużą wydajność. Gwarantuje on też darmową migrację stron i obsługuje Redis i Memcached, co wpływa bezpośrednio na szybkość.

4. SiteGround — zarządzany WP i dobre narzędzia developerskie

Wśród polecanych rozwiązań wymienia się też SiteGround, czyli zarządzany hosting WordPress. Dostarcza on hosting w 3 pakietach, które różnią się między sobą powierzchnią dyskową, liczbą stron czy liczbą miesięcznych wizyt. Co więcej, usługa oferuje szeroki zestaw narzędzi sprzyjających poprawie wydajności i bezpieczeństwa witryny. Do dyspozycji użytkownika jest m.in. kreator stron, dyski SSD czy też automatyczne aktualizacje WordPressa.

5. OVH — szeroka oferta i elastyczne konfiguracje

Poszukując hostingu dla WordPress, warto wziąć pod uwagę także OVHcloud – usługę z wieloma pakietami do wyboru, darmową domeną na rok i bezpłatnym certyfikatem SSL. Hosting ten jest nie tylko prosty w obsłudze, ale również bezpieczny – oferuje skuteczną ochronę anty-DDoS, codzienne backupy i niezawodną pomoc techniczną. Co więcej, w przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb istnieje możliwość skorzystania z serwerów VPS, które gwarantują dużą elastyczność i wydajność.

6. CyberFolks — lokalny support, proste wdrożenia WP

Innym godnym uwagi hostingiem WordPress jest intuicyjny i bezpieczny CyberFolks. Oferuje on użytkownikom możliwość darmowej migracji, umożliwia proste wdrożenie WP i zapewnia dostęp do szybkich serwerów LiteSpeed z obsługą HTTP/3, co przekłada się na sprawne działanie stron. Dużym atutem tego hostingu jest szybkie, lokalne wsparcie techniczne oraz wysoki poziom zabezpieczeń w postaci potrójnej zapory i codziennych kopii zapasowych.

7. LH.pl — ekonomiczne plany z nielimitowanym transferem

Wśród polecanych rozwiązań znalazł się również hosting LH.pl, oferujący duże prędkości, stabilność oraz niezawodny support. Użytkownicy mają do dyspozycji atrakcyjne pod względem finansowym plany – bez limitu transferu i z możliwością migracji stron.

8. Zenbox — model cen za liczbę użytkowników, łatwe skalowanie

Inną wartą uwagi usługą jest Zenbox, w przypadku którego cena planu zależy nie od transferu, a od liczby korzystających z niego użytkowników. Hosting oferuje szybki serwer LiteSpeed z HTTP/2 i z Redisem, gwarantującymi dużą stabilność oraz wydajność. Co więcej, nie nakłada on limitów domen, baz danych czy kont e-mail i gwarantuje regularne kopie zapasowe oraz skuteczne zabezpieczenia przed atakami.

9. DreamHost — dużo SSD i prosty panel

Kolejnym hostingiem WordPress, który warto wziąć pod uwagę, jest DreamHost – zdobywca wielu nagród, idealny dla osób, którym zależy na dużej przestrzeni SSD. Usługa zapewnia m.in. liczne funkcje prywatności WordPress, automatyczne codzienne kopie zapasowe, darmowy certyfikat SSL czy bezpłatną nazwę domeny. Nie bez znaczenia są też duże prędkości – blogi, strony dla małych firm i sklepy online dobrze radzą sobie więc z nagłymi skokami ruchu. DreamHost to także ekspresowa instalacja WordPress i bardzo dobre wsparcie techniczne.

10. Bluehost — przyjazny WordPress, opcje VPS dla rozwoju

W naszym rankingu musiał znaleźć się też hosting Bluehost, odpowiedni szczególnie dla początkujących użytkowników. Oferuje on użytkownikom opcje VPS oraz liczne funkcje umożliwiające budowę strony internetowej. Usługa gwarantuje również fachowe wsparcie techniczne w razie problemów, a przy tym – jest bardzo atrakcyjna pod względem cenowym.

Jak wybrać dobry hosting WordPress?

Wybierając hosting WordPress, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kryteriów. Mowa zarówno o technologiach serwera (LiteSpeed, PHP 8.x, NVMe, CDN) czy funkcjach WP (staging, autoupdate, WP-CLI), jak również o bezpieczeństwie, kopiach zapasowych czy sieci serwerów oraz ich lokalizacji (serwery blisko Polski). Nie bez znaczenia jest również intuicyjny panel zarządzania, czas reakcji czy wsparcie techniczne dla użytkowników. Porównując między sobą różne opcje, warto też zwrócić uwagę na skalowalność, koszty konkretnego hostingu, limity RAM/CPU/IO czy możliwość bezpłatnej migracji stron.

Metodologia rankingu

Tworząc nasz ranking usług hostingowych dla WordPress na 2025 rok, uwzględniliśmy takie czynniki jak:

funkcje hostingu;

oferowane wsparcie techniczne;

TTFB oraz LCP;

uptime (czas nieprzerwanego działania serwera) i wydajność;

obsługa WordPress;

bezpieczeństwo oraz kopie zapasowe;

łatwość obsługi, w tym panel zarządzania.

Jak przetestować hosting w 10 minut

Przed wyborem hostingu dla WordPress warto przetestować konkretną usługę – zajmuje to zaledwie kilka minut, a może ułatwić podjęcie ostatecznej decyzji. Oto jak w 3 prostych krokach przeprowadzić krótki test hostingu:

stwórz testową stronę internetową, najlepiej z demo contentem;

przeanalizuj czas odpowiedzi serwera (TTFB) i inne ważne parametry, korzystając z takich narzędzi jak GTmetrix, UptimeRobot, WebPageTest czy PageSpeed Insights;

wykonaj krótki test obciążeniowy (np. k6) w celu sprawdzenia, jak hosting radzi sobie przy nagłych skokach ruchu i w jaki sposób dodatkowy ruch na stronie wpływa na jej wydajność.

Najczęstsze błędy przy wyborze hostingu (i jak ich uniknąć)

Wybierając konkretną usługę hostingową, warto wystrzegać się pewnych błędów, które mogłyby powodowaćproblemy w przyszłości. Mowa szczególnie o niewłaściwym doborze planu do ruchu na stronie czy w sklepie – usługi oferują bowiem różne plany, od prostego, współdzielonego hostingu dla początkujących po zaawansowane hostingi VPS i cloud dla większych projektów. Użytkownicy często nie zwracają też uwagi na zastosowane technologie czy lokalizacje serwerów. Brak strategii backupów i bezpieczeństwa przy wyborze hostingu to z kolei błąd, który może skutkować nawet utratą danych i dużymi stratami finansowymi – niewłaściwie chroniony hosting jest narażony na ataki, błędy czy awarie.

Dlaczego Hostinger jest #1 w 2025?

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych testów, rekomendujemy użytkownikom korzystanie z usługi Hostinger. To niezawodne połączenie: