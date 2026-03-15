Dlaczego Orange i T-Mobile zmieniają oferty?

Za obydwoma zmianami stoi ten sam regulator: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W 2024 roku prezes UKE wydał zalecenia pokontrolne nakazujące operatorom zaprzestanie świadczenia usług opartych na modelu „zero rating" – czyli darmowego dostępu do wybranych aplikacji bez naliczania zużycia danych.

Reklama

Podstawą prawną są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2015 roku, które nakazuje dostawcom internetu traktowanie wszystkich transmisji danych jednakowo – bez faworyzowania wybranych aplikacji czy serwisów.

Krótko mówiąc: darmowy TikTok, Facebook czy WhatsApp „nie z puli danych" był nielegalny i czas jego świetności dobiegł końca.

Orange Flex: ostateczny koniec Social Pass

Reklama

Czym był Social Pass i dlaczego znika?

Social Pass to usługa dostępna w Orange Flex, która pozwalała na nielimitowane korzystanie z aplikacji społecznościowych (m.in. TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, X/Twitter, Pinterest, Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram) bez uszczuplania pakietu danych. Był to jeden z kluczowych atutów oferty.

Choć Orange wycofał Social Pass dla nowych klientów już w 2023 roku, dotychczasowi użytkownicy mogli z niego korzystać. To dobiegło końca – w marcu 2026 roku operator poinformował, że jest zmuszony usunąć Social Pass ze wszystkich planów, powołując się wprost na zalecenia Prezesa UKE.

Co zamiast Social Passa? Więcej GB w tej samej cenie

Orange Flex migruje starszych klientów na nowe plany z wyższymi limitami danych przy zachowaniu dotychczasowej ceny. Przykłady:

Stara oferta Stara pula danych Nowa pula danych Cena (bez zmian) Plan podstawowy 45 GB 75 GB 35 zł / mies. Plan średni 80 GB 150 GB 50 zł / mies. Plan premium 150 GB + UNLMTD bez limitu + 250 GBdo podziału 80 zł / mies.

Jak przebiega migracja?

Nowe plany zostaną aktywowane automatycznie 13 kwietnia 2026 roku dla wszystkich użytkowników, którzy nie zareagują wcześniej.

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie przejść na nowy plan przed tym terminem, możesz liczyć na dodatkowy bonus: 30 dni darmowego UNLMTD (nielimitowanego internetu mobilnego) do wykorzystania w dowolnym momencie do końca 2026 roku.

Ważne Uwaga: Jeśli nie akceptujesz zmiany, masz prawo wypowiedzieć umowę przed 13 kwietnia 2026 roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

T-Mobile: koniec starych taryf na kartę, początek nowej ery GO!

Które taryfy zostaną wycofane?

Od 15 kwietnia 2026 roku T-Mobile wycofuje z oferty na kartę następujące taryfy:

Bez limitu L

Bez limitu L+

Bez limitu L+UA

Bez limitu XL

Jeśli masz którąkolwiek z nich aktywną do 14 kwietnia 2026 r., możesz korzystać z niej do końca bieżącego cyklu rozliczeniowego. Po jego zakończeniu operator automatycznie przeniesie cię na nową taryfę.

Na co zostaniesz przeniesiony?

Obecna taryfa Nowa taryfa Cena Internet Rozmowy i SMS Bez limitu L GO! S 30 zł / 30 dni 15 GB Nielimitowane Bez limitu L+, L+UA, XL GO! M 35 zł / 30 dni 20 GB Nielimitowane

Co jeśli nie masz środków na koncie w dniu odnowienia?

Usługa zostanie zawieszona na 90 dni. Jeśli w tym czasie nie doładujesz konta, po upływie tego okresu operator ją dezaktywuje i będziesz musiał samodzielnie wybrać i aktywować nową ofertę.

Rekompensata: dodatkowe 100 GB

Jako rekompensatę za zmianę taryfy każdy przeniesiony klient otrzyma bonusowy pakiet 100 GB ważny przez 100 dni – aktywowany automatycznie w momencie uruchomienia nowej taryfy (GO! S lub GO! M).

T-Mobile: Supernet Video znika – dotyczy to też klientów Mix

Koniec Supernet Video na kartę

Klienci T-Mobile na kartę z aktywną usługą Supernet Video (w wersji DVD lub HD) do 14 kwietnia 2026 roku będą mogli korzystać z niej do końca cyklu. Następnie usługa nie zostanie odnowiona – operator ją wycofuje. W ramach rekompensaty klienci otrzymają pakiet 100 GB na 100 dni w momencie dezaktywacji.

Supernet Video Mix – harmonogram wyłączeń

W przypadku taryfy Mix wyłączenia będą odbywać się między 15 kwietnia a 14 maja 2026 roku – każdy klient straci usługę z końcem swojego ostatniego cyklu przypadającego w tym oknie.

Rekompensata jest tu znacznie hojniejsza: operator przyzna użytkownikom Mix jednorazowy pakiet 300 GB ważny przez 365 dni, aktywowany automatycznie w ciągu 24 godzin od wyłączenia Supernet Video. Klient otrzyma też potwierdzenie SMS.

Ważne Ważne dla klientów Mix: Masz prawo wypowiedzieć umowę bez płacenia odszkodowania za jej zerwanie w związku z tą zmianą.

Podsumowanie zmian – najważniejsze daty

Data Co się dzieje do 14 kwietnia 2026 Ostatni dzień aktywności starych taryf T-Mobile (Bez limitu L/L+/XL) 13 kwietnia 2026 Automatyczna migracja Orange Flex na nowe plany 15 kwietnia – 14 maja 2026 Wyłączanie Supernet Video w T-Mobile Mix

Co powinieneś zrobić teraz?

Sprawdź, czy masz taryfę objętą zmianą – zajrzyj do aplikacji lub sprawdź SMS od operatora. W Orange Flex: zmień plan samodzielnie przed 13 kwietnia, żeby odebrać bonus 30 dni darmowego internetu. W T-Mobile Mix: rozważ wypowiedzenie umowy, jeśli zmiana Cię nie satysfakcjonuje – masz do tego prawo bez opłat. Zadbaj o środki na koncie (T-Mobile na kartę), żeby automatyczna zmiana taryfy przebiegła bez zawieszenia usługi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy muszę coś robić, żeby zmiana taryfy w T-Mobile weszła w życie? Nie – migracja odbywa się automatycznie po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego. Jedyne, o czym musisz pamiętać, to zapewnienie wystarczających środków na koncie w dniu odnowienia, żeby usługa nie została zawieszona. Czy zmiana taryfy w T-Mobile oznacza wyższe koszty? Niekoniecznie. Nowe taryfy GO! S (30 zł) i GO! M (35 zł) są porównywalnie wycenione do wycofywanych ofert, a do tego oferują nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Warto jednak sprawdzić indywidualnie, ile płaciłeś dotychczas. Czym był Social Pass w Orange Flex i dlaczego znika? Social Pass pozwalał na korzystanie z aplikacji społecznościowych (Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp i innych) bez uszczuplania pakietu danych. Znika, bo Urząd Komunikacji Elektronicznej uznał ten model za niezgodny z unijnymi przepisami o neutralności sieci – operatorzy nie mogą faworyzować wybranych aplikacji. Czy Orange Flex podnosi ceny w związku z usunięciem Social Passa? Nie – ceny planów pozostają bez zmian. W zamian za utratę Social Passa operator zwiększa limity danych w każdym planie. Klienci, którzy samodzielnie zmienią plan przed 13 kwietnia 2026 r., otrzymają dodatkowo 30 dni darmowego nielimitowanego internetu. Co się stanie, jeśli nie będę mieć środków na koncie T-Mobile w dniu zmiany taryfy? Usługa zostanie zawieszona na 90 dni. Jeśli w tym czasie doładujesz konto, taryfa wróci do życia. Jeśli nie – po 90 dniach operator ją dezaktywuje i będziesz musiał samodzielnie wybrać nową ofertę. Czy inne sieci w Polsce również wycofają podobne usługi? To bardzo prawdopodobne. Zalecenia UKE dotyczą całego rynku telekomunikacyjnego w Polsce, więc operatorzy tacy jak Play czy Polsat Box Go, którzy oferują analogiczne usługi zero rating, mogą wkrótce stanąć przed podobnymi zmianami. Czy klienci T-Mobile Mix dostają lepszą rekompensatę niż klienci na kartę? Tak. Klienci Mix za utratę Supernet Video otrzymują aż 300 GB ważnych przez 365 dni, podczas gdy klienci na kartę dostają 100 GB na 100 dni. Wynika to z faktu, że taryfa Mix wiąże się z wyższym poziomem zaangażowania klienta. Czy mogę zrezygnować z T-Mobile bez opłat w związku z tą zmianą? Tak – jeśli jesteś klientem Mix i zmiana warunków umowy Ci nie odpowiada, masz prawo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia odszkodowania za jej zerwanie. Jak mogę samodzielnie zmienić plan w Orange Flex przed automatyczną migracją? Wystarczy zalogować się do aplikacji Orange Flex i wybrać nowy plan. Zmiana zajmuje kilka chwil i aktywuje się zazwyczaj od kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Źródła: oficjalne komunikaty T-Mobile Polska i Orange Flex, UKE