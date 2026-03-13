Co wiemy o proponowanych zmianach?

Projekt roboczo nazwany Nova to seria wczesnych makiet wizualnych - nie jest to jeszcze oficjalna wersja produkcyjna.

Kluczowe cechy pokazywane w mockupach: mocne zaokrąglenia kart i paska adresu, „unoszące się” (floating) panele, pastelowa paleta i adaptacyjne akcenty kolorystyczne.

Projekt pojawił się w materiałach związanych z pracami Mozilla, ale organizacja nie opublikowała jeszcze oficjalnej daty wdrożenia.

Co dokładnie pokazują makiety?

Makiety zebrane przez obserwatorów i opublikowane w serwisach tech prezentują spójny kierunek: interfejs z większą ilością krzywizn i „wysp” - segmentów UI, które wizualnie odrywają pasek kart i pole adresu od reszty okna. Widać też duże, mocno zaokrąglone karty, przeprojektowane panele (np. historia, dodatki, uprawnienia stron) i odświeżoną stronę nowej karty. To design bliższy współczesnym aplikacjom mobilnym niż tradycyjnemu, płaskiemu UI desktopowemu.

Główne zmiany, które wypływają z makiet

Zaokrąglone karty i „floating island” - karty wyglądają jak „tabletki”, a pasek adresu i skróty tworzą wizualną wyspę nad treścią strony. Pastelowe, adaptacyjne barwy - interfejs ma używać subtelnych gradientów i może dopasowywać akcenty kolorystyczne do tapety systemowej użytkownika (podobnie do mechaniki „Material You”). Opcja pionowych kart i tryb kompaktowy - makiety pokazują warianty układu kart (poziomy i pionowy) oraz powrót trybu bardziej oszczędnego w przestrzeń. Przeprojektowane panele systemowe - strony ustawień, menedżer dodatków i uprawnień ma nową warstwę wizualną - pływające okienka, większe odstępy i uproszczone ikony.

Co to oznacza dla użytkownika?

Wygląd i odbiór: interfejs stanie się „miększy” i mniej surowy - to może zyskać nowych użytkowników przyzwyczajonych do estetyki mobilnej, ale część dotychczasowych użytkowników może narzekać na mniejszą gęstość informacji (więcej przestrzeni, mniej treści na ekranie).

interfejs stanie się „miększy” i mniej surowy - to może zyskać nowych użytkowników przyzwyczajonych do estetyki mobilnej, ale część dotychczasowych użytkowników może narzekać na mniejszą gęstość informacji (więcej przestrzeni, mniej treści na ekranie). Personalizacja: adaptacyjne barwy i motywy sprawią, że przeglądarka lepiej wpisze się w wygląd systemu użytkownika.

adaptacyjne barwy i motywy sprawią, że przeglądarka lepiej wpisze się w wygląd systemu użytkownika. Wydajność i ergonomia: sam wygląd nie musi wpływać na szybkość, ale zmiany w układzie (np. pionowe karty) mogą poprawić komfort pracy z wieloma otwartymi stronami.

Co to oznacza dla deweloperów i autorów rozszerzeń?

Autorzy dodatków powinni obserwować repozytoria Mozilli (Bugzilla, repozytoria designu) - duże zmiany w DOM-ie interfejsu i CSS mogą wymagać aktualizacji paneli rozszerzeń, skórki (themes) i stylów użytkownika. Jeśli projekt Nova trafi do wersji beta, potrzebne będą testy kompatybilności i ewentualne poprawki.

Kiedy Nova może trafić do stabilnej wersji?

Na chwilę obecną Nova to wczesny koncept i zestaw mockupów - Mozilla nie podała oficjalnej daty wydania. Historia pokazuje, że duże redesigny (np. Proton) dojrzewają przez miesiące, a często lata testów w wersjach nightly i beta. Jeżeli projekt przejdzie wszystkie fazy testów, możemy spodziewać się stopniowych wdrożeń najpierw w kanałach developerskich.

Skąd śledzić postępy?

obserwować materiały publikowane przez autora przecieku (artykuły i wpisy, których autorem jest Sören Hentzschel) oraz wątki na agregatorach tech;

śledzić oficjalne repozytoria i zgłoszenia w Bugzilla Mozilli;

sprawdzać kanały newsowe (serwisy technologiczne publikują zrzuty i analizy w miarę pojawiania się nowych materiałów).

FAQ - Pytania i odpowiedzi

Czy to oficjalna zapowiedź Mozilli? Nie - to wczesne makiety udostępnione w sieci i zebrane przez obserwatorów; Mozilla nie podała daty wdrożenia. Czy mogę już przetestować Nova? Na razie nie ma publicznej wersji Nova w kanałach nightly/beta. Jeśli projekt będzie rozwijany, pierwsze wersje testowe pojawią się w wydaniach developerskich Mozilli. Czy nowy wygląd wpłynie na prywatność lub bezpieczeństwo? Wygląd interfejsu to warstwa wizualna - sam redesign nie zmienia mechanizmów ochrony prywatności, chyba że Mozilla jednocześnie wprowadzi zmiany funkcjonalne. O wszystkich zmianach funkcjonalnych organizacja zwykle informuje oddzielnie.

Źródło: Sören Hentzschel / Mastodon.