Co wiemy o proponowanych zmianach?
- Projekt roboczo nazwany Nova to seria wczesnych makiet wizualnych - nie jest to jeszcze oficjalna wersja produkcyjna.
- Kluczowe cechy pokazywane w mockupach: mocne zaokrąglenia kart i paska adresu, „unoszące się” (floating) panele, pastelowa paleta i adaptacyjne akcenty kolorystyczne.
- Projekt pojawił się w materiałach związanych z pracami Mozilla, ale organizacja nie opublikowała jeszcze oficjalnej daty wdrożenia.
Co dokładnie pokazują makiety?
Makiety zebrane przez obserwatorów i opublikowane w serwisach tech prezentują spójny kierunek: interfejs z większą ilością krzywizn i „wysp” - segmentów UI, które wizualnie odrywają pasek kart i pole adresu od reszty okna. Widać też duże, mocno zaokrąglone karty, przeprojektowane panele (np. historia, dodatki, uprawnienia stron) i odświeżoną stronę nowej karty. To design bliższy współczesnym aplikacjom mobilnym niż tradycyjnemu, płaskiemu UI desktopowemu.
Główne zmiany, które wypływają z makiet
- Zaokrąglone karty i „floating island” - karty wyglądają jak „tabletki”, a pasek adresu i skróty tworzą wizualną wyspę nad treścią strony.
- Pastelowe, adaptacyjne barwy - interfejs ma używać subtelnych gradientów i może dopasowywać akcenty kolorystyczne do tapety systemowej użytkownika (podobnie do mechaniki „Material You”).
- Opcja pionowych kart i tryb kompaktowy - makiety pokazują warianty układu kart (poziomy i pionowy) oraz powrót trybu bardziej oszczędnego w przestrzeń.
- Przeprojektowane panele systemowe - strony ustawień, menedżer dodatków i uprawnień ma nową warstwę wizualną - pływające okienka, większe odstępy i uproszczone ikony.
Co to oznacza dla użytkownika?
- Wygląd i odbiór: interfejs stanie się „miększy” i mniej surowy - to może zyskać nowych użytkowników przyzwyczajonych do estetyki mobilnej, ale część dotychczasowych użytkowników może narzekać na mniejszą gęstość informacji (więcej przestrzeni, mniej treści na ekranie).
- Personalizacja: adaptacyjne barwy i motywy sprawią, że przeglądarka lepiej wpisze się w wygląd systemu użytkownika.
- Wydajność i ergonomia: sam wygląd nie musi wpływać na szybkość, ale zmiany w układzie (np. pionowe karty) mogą poprawić komfort pracy z wieloma otwartymi stronami.
Co to oznacza dla deweloperów i autorów rozszerzeń?
Autorzy dodatków powinni obserwować repozytoria Mozilli (Bugzilla, repozytoria designu) - duże zmiany w DOM-ie interfejsu i CSS mogą wymagać aktualizacji paneli rozszerzeń, skórki (themes) i stylów użytkownika. Jeśli projekt Nova trafi do wersji beta, potrzebne będą testy kompatybilności i ewentualne poprawki.
Kiedy Nova może trafić do stabilnej wersji?
Na chwilę obecną Nova to wczesny koncept i zestaw mockupów - Mozilla nie podała oficjalnej daty wydania. Historia pokazuje, że duże redesigny (np. Proton) dojrzewają przez miesiące, a często lata testów w wersjach nightly i beta. Jeżeli projekt przejdzie wszystkie fazy testów, możemy spodziewać się stopniowych wdrożeń najpierw w kanałach developerskich.
Skąd śledzić postępy?
- obserwować materiały publikowane przez autora przecieku (artykuły i wpisy, których autorem jest Sören Hentzschel) oraz wątki na agregatorach tech;
- śledzić oficjalne repozytoria i zgłoszenia w Bugzilla Mozilli;
- sprawdzać kanały newsowe (serwisy technologiczne publikują zrzuty i analizy w miarę pojawiania się nowych materiałów).
FAQ - Pytania i odpowiedzi
Czy to oficjalna zapowiedź Mozilli?
Nie - to wczesne makiety udostępnione w sieci i zebrane przez obserwatorów; Mozilla nie podała daty wdrożenia.
Czy mogę już przetestować Nova?
Na razie nie ma publicznej wersji Nova w kanałach nightly/beta. Jeśli projekt będzie rozwijany, pierwsze wersje testowe pojawią się w wydaniach developerskich Mozilli.
Czy nowy wygląd wpłynie na prywatność lub bezpieczeństwo?
Wygląd interfejsu to warstwa wizualna - sam redesign nie zmienia mechanizmów ochrony prywatności, chyba że Mozilla jednocześnie wprowadzi zmiany funkcjonalne. O wszystkich zmianach funkcjonalnych organizacja zwykle informuje oddzielnie.
Źródło: Sören Hentzschel / Mastodon.
