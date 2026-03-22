Kto i kiedy zostanie przeniesiony na nowe taryfy?

T-Mobile całkowicie wycofuje ofertę „Bez limitu L" – aktywne pakiety będą działać tylko do końca ich cyklu, następnie sieć automatycznie zmieni je na GO! S. Z oferty znikają też warianty „Bez limitu L+", „Bez limitu L+UA" oraz „Bez limitu XL".

Harmonogram migracji:

Obecna taryfa Nowa taryfa Termin zmiany Bez limitu L GO! S (30 zł / 15 GB) Po zakończeniu cyklu po 14 kwietnia 2026 Bez limitu L+ GO! M (35 zł / 20 GB) Po zakończeniu cyklu po 14 kwietnia 2026 Bez limitu L+UA GO! M (35 zł / 20 GB) Po zakończeniu cyklu po 14 kwietnia 2026 Bez limitu XL GO! M (35 zł / 20 GB) Po zakończeniu cyklu po 14 kwietnia 2026

Co jeśli nie masz środków na koncie?

Jeżeli w dniu planowanego odnowienia klient nie zapewni wystarczających środków na koncie, usługa zostanie zawieszona na 90 dni. Jeśli w tym czasie użytkownik nie doładuje konta, po ich upływie operator ją dezaktywuje i trzeba będzie aktywować wybraną ofertę samodzielnie.

Wniosek praktyczny: zadbaj o środki na koncie przed datą odnowienia, żeby migracja przebiegła płynnie i bez przerwy w usłudze.

Rekompensata: 100 GB na 100 dni

Jako rekompensatę za wymuszoną zmianę taryfy T-Mobile przyznaje każdemu migrantowi jednorazowy bonus: 100 GB ważnych przez 100 dni, aktywowany automatycznie w momencie uruchomienia nowej taryfy GO! S lub GO! M.

To odpowiednik niemal 7 dodatkowych miesięcy internetu w GO! S lub 5 miesięcy w GO! M – jeśli zużywasz mniej niż 15–20 GB miesięcznie, bonus ten pokryje Ci dodatkowe zapotrzebowanie przez kilka pierwszych miesięcy.

Ważne Uwaga: Bonus 100 GB nie jest przyznawany „na zawsze" – obowiązuje przez 100 kolejnych dni od aktywacji nowej taryfy.

Skąd wzięły się GO! S i GO! M?

Nowe taryfy nie są efektem swobodnej decyzji T-Mobile. Operator wycofuje stare oferty „Bez limitu L", „Bez limitu L+", „Bez limitu L+UA" i „Bez limitu XL" w bezpośrednim wyniku zaleceń pokontrolnych wydanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w maju 2024 roku. Zalecenia nakazały operatorom zaprzestanie świadczenia usług opartych na modelu zero rating – czyli darmowego dostępu do wybranych aplikacji bez uszczuplania pakietu danych.

Krótko mówiąc: GO! S i GO! M to nowa rzeczywistość, do której T-Mobile przenosi klientów automatycznie. Nie masz wpływu na to, czy zmiana nastąpi – masz wpływ na to, co z nią zrobisz.

Co z Supernet Video? Kolejna zmiana dla klientów T-Mobile

Oprócz zmiany taryfy, T-Mobile wycofuje usługę Supernet Video – zarówno w wersji DVD, jak i HD.

Klienci na kartę

W ofertach na kartę usługa Supernet Video będzie działać do końca swojego cyklu, później nie zostanie już przedłużona. Transmisja danych będzie od tego momentu rozliczana według standardowego cennika. Klienci na kartę otrzymają w zamian 100 GB na 100 dni po automatycznym wyłączeniu wideo.

Klienci Mix

W systemie Mix zmiany wejdą w życie między 15 kwietnia a 14 maja 2026 roku. Użytkownicy Mix dostaną jednorazowo aż 300 GB do wykorzystania w kraju. Pakiet będzie ważny przez 365 dni od aktywacji. Usługa włączy się samoistnie w ciągu doby od wyłączenia Supernet Video. Operator wyśle do klienta potwierdzenie wiadomością SMS. Klienci Mix mogą wypowiedzieć umowę bez płacenia odszkodowania za jej zerwanie.

Czy T-Mobile oferuje coś więcej? Taryfa GO! i dodatkowe pakiety

Warto wiedzieć, że GO! S i GO! M to nie jedyna propozycja T-Mobile na kartę. Operator oferuje również możliwość dokupienia dodatkowych pakietów danych oraz specjalną promocję „Rok Internetu".

Rok Internetu – duży bonus dla aktywnych klientów

W ramach oferty „Rok Internetu" T-Mobile oferuje bonus w postaci 2400 GB, 7200 GB lub 9999 GB do wykorzystania przez 12 miesięcy w postaci miesięcznych paczek odpowiednio 200 GB, 600 GB lub 833,25 GB każda. Oferta obowiązuje w taryfie GO! do 31 grudnia 2026 roku.

To istotny atut, który znacząco poprawia bilans GO! S i GO! M dla klientów aktywnie korzystających z internetu mobilnego – choć warto sprawdzić aktualne warunki aktywacji tej promocji bezpośrednio na stronie T-Mobile.

Obsługa eSIM i VoWiFi

T-Mobile dostarcza internet w technologiach 2G, 4G LTE, 5G i 5G Bardziej. Operator obsługuje VoLTE i VoWiFi – połączenia głosowe przez sieć WiFi są dostępne bez dodatkowych opłat. To przydatne w miejscach ze słabym sygnałem komórkowym, np. w piwnicy lub starszym budownictwie.

GO! S i GO! M na tle konkurencji – czy warto zostać?

Powiedzmy wprost: pod względem liczby gigabajtów za złotówkę nowe taryfy T-Mobile wypadają najsłabiej na rynku. Play oferuje 30 GB za 30 zł (dwukrotnie więcej niż GO! S), Plus daje 125 GB za tę samą kwotę, a Virgin Mobile startuje od 30 GB z rosnącym limitem za lojalność.

Jednak T-Mobile ma argumenty, których nie mają wszyscy:

Zasięg – T-Mobile ma jeden z najlepszych zasięgów w Polsce, szczególnie na obszarach wiejskich i trasach między miastami

– T-Mobile ma jeden z najlepszych zasięgów w Polsce, szczególnie na obszarach wiejskich i trasach między miastami 5G Bardziej – T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce uruchomił 5G w paśmie 3,7–3,8 GHz, oferując realne prędkości zbliżone do łącza stacjonarnego

– T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce uruchomił 5G w paśmie 3,7–3,8 GHz, oferując realne prędkości zbliżone do łącza stacjonarnego VoWiFi – rozmowy przez WiFi bez dodatkowych opłat, przydatne w miejscach z ograniczonym zasięgiem

– rozmowy przez WiFi bez dodatkowych opłat, przydatne w miejscach z ograniczonym zasięgiem 1500 minut na Ukrainę – unikalny pakiet rozmów na Ukrainę w standardzie taryfy

Jeśli zasięg i jakość połączeń są dla Ciebie ważniejsze niż liczba GB – zostanie w T-Mobile ma sens. Jeśli zużywasz dużo danych i zasięg w Twojej okolicy jest dobry u kilku operatorów – warto rozważyć zmianę.

FAQ - pytania i odpowiedzi

Czy zmiana na GO! S lub GO! M nastąpi automatycznie? Tak – migracja jest automatyczna i odbywa się po zakończeniu bieżącego cyklu rozliczeniowego po 14 kwietnia 2026 roku. Nie musisz nic robić, o ile masz środki na koncie. Czy mogę samodzielnie wybrać GO! S zamiast GO! M (lub odwrotnie)? Tak – taryfy GO! możesz aktywować samodzielnie przez aplikację Mój T-Mobile, stronę internetową lub kod USSD. Możesz też zmienić wariant w dowolnym momencie, o ile masz wystarczające środki na aktywację. Co się dzieje z niewykorzystanymi GB z poprzedniej taryfy po migracji? Niewykorzystane dane z poprzedniej taryfy przepadają w momencie automatycznej zmiany. To kolejny powód, żeby monitorować datę końca cyklu i w razie potrzeby zużyć pozostałe GB przed zmianą.

Co zrobić teraz?

Sprawdź, kiedy kończy się Twój bieżący cykl – zajrzyj do aplikacji Mój T-Mobile lub wyślij SMS o treści stan na numer 100

– zajrzyj do aplikacji Mój T-Mobile lub wyślij SMS o treści stan na numer 100 Upewnij się, że masz środki na koncie przed datą odnowienia, żeby migracja przebiegła bez zawieszenia usługi

przed datą odnowienia, żeby migracja przebiegła bez zawieszenia usługi Odbierz bonus 100 GB – zostanie przyznany automatycznie, ale sprawdź potwierdzenie SMS

– zostanie przyznany automatycznie, ale sprawdź potwierdzenie SMS Porównaj oferty konkurencji – jeśli zużywasz więcej niż 20 GB miesięcznie, Play lub Plus mogą być lepszym wyborem

– jeśli zużywasz więcej niż 20 GB miesięcznie, Play lub Plus mogą być lepszym wyborem Jeśli chcesz odejść – pamiętaj o prawie do zwrotu środków z konta prepaid (6 miesięcy od przeniesienia numeru)

Źródła: t-mobile.pl, regulaminy T-Mobile (PDF)