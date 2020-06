KE rozpoczęła postępowanie antymonopolowe, by ocenić, czy reguły Apple dotyczące dystrybucji aplikacji za pośrednictwem App Store naruszają unijne reguły konkurencji. Dotyczy to w szczególności obowiązkowego korzystania z zastrzeżonego przez Apple systemu zakupów oraz ograniczeń dotyczących możliwości informowania przez twórców aplikacji użytkowników iPhone'a i iPada o alternatywnych tańszych możliwościach zakupu. Dochodzenie to jest następstwem oddzielnych skarg firmy Spotify i dystrybutora e-booków oraz audiobooków dotyczących wpływu zasad App Store na konkurencję na rynku strumieniowego przesyłania muzyki, e-książek i audiobooków.

KE wszczęła również drugie postępowanie antymonopolowe wobec Apple, by sprawdzić czy aplikacja Apple Pay narusza unijne reguły konkurencji. Dochodzenie dotyczy m.in. sposobów integracji Apple Pay z aplikacjami handlowymi i stronami internetowymi na iPhone'ach i iPadach oraz ograniczeniami Apple'a w zakresie dostępu do funkcji komunikacji bliskiego zasięgu (NFC) na iPhone'ach w celu płatności w sklepach.

Apple Pay to zastrzeżona przez Apple technologia płatności mobilnych na iPhony i iPady, wykorzystywana do płatności w aplikacjach i e-sklepach, a także w punktach handlowych.