W Europie telefon będzie sprzedawany od jutra (8.07). Wg. nieoficjalnych informacji w Polsce ma być dostępny na przełomie lipca i sierpnia. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie jego cena. Wariant pamięciowy 4/64 GB kosztuje 349 euro czyli około 1560 zł, wersja 6/128 GB 399 euro – czyli niecałe 1800 zł.

Telefon będzie napędzany procesorem Qualcomma, Snapdragonem 765, obsługującym sieci 5G. Wyświetlacz wykonany w technologii IPS ma przekątną 6,7 cala, rozdzielczość FHD+, kinowe proporcje 21:9 i odświeżanie w 90 HZ z obsługą formatu HDR10. Czytnik linii papilarnych umieszczono w bocznym przycisku.

Kamerki do selfie będą dwie 16 i 8 MP – zwykła i szeroki kąt. Z tyłu zestaw sensorów to 48 MP obiektyw główny, 8 MP szeroki kąt, 5 MP oczko do zdjęć makro i 2 MP sensor głębi.

Dobrą wiadomością jest obecność NFC oraz pojemność baterii, która wynosi aż 5000 mAh.

Oficjalną europejską premierę, która była transmitowana w Internecie, zorganizował polski oddział Motoroli.