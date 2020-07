W przypadku smartfonów OnePlus najważniejsza jest cena i na szczęście będzie ona dość atrakcyjna. Urządzenie jest oferowane w dwóch wersjach: 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej i 12/256. Cena to odpowiednio 1899 i 2299 zł. Można już zamawiać telefon, ale dostawy będą realizowane dopiero od 25 sierpnia.

Nord jest napędzany popularnym procesorem Qualcomma – Snapdragonem 765 5G, obsługującym sieci 5G. Ekran wykonano w technologii AMOLED, jego przekątna to 6.44 cala, jest odświeżany w 90 Hz. Z przodu mamy dwa obiektywy (32 i 8 MP), z tyłu 4 – główny (48 MP), szeroki kąt (8 MP), makro (2 MP) i sensor głębi (5 MP). Akumulator ma pojemność 4115 mAh, 30 W ładowarką można go naładować do 70 proc w 30 min.