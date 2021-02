"Przygotowujemy T-Mobile do wyłączenia przestarzałej technologii, jaką jest już sieć 3G. Już teraz mniej niż 5% przesyłanych danych jest wysyłanych w sieci 3G i udział ten stale spada. Wyłączenie 3G nastąpi do 2023 r. Podobną sytuację obserwujemy w rozmowach głosowych. Prowadzonych jest coraz więcej połączeń głosowych w technologii VoLTE. Widać to w statystykach, gdzie 30% wszystkich połączeń głosowych odbywa się w VoLTE. W najbliższych tygodniach (początek marca) planujemy wprowadzić VoLTE w ofertach na kartę i MIX, co zaowocuje szybkim wzrostem udziału VoLTE i dalszym spadek popularności sieci 3G" - powiedział ISBtech Maierhofer.

Reklama

5G dla klientów prepaid

"Również w pierwszej połowie tego roku będziemy oferować technologię 5G klientom prepaid i uruchomić kilka programów przeznaczonych dla klientów, do których telefony i routery nie mają dostępu do technologii LTE, aby zapewnić im znacznie lepsze wrażenia z usług sieciowych T-Mobile" - dodał prezes. Zaznaczył, że operator wierzy, iż wszystkie programy, które planuje wprowadzić w tym i przyszłym roku, pomogą klientom doświadczyć najlepszych i najnowszych technologii, a także przygotować ich do wyłączenia 3G.

"Częstotliwości, które odzyskamy w ten sposób, będziemy najczęściej wykorzystywać dla nowoczesnych technologii zwiększających przepustowość sieci oraz średnią prędkość. Chcę również podkreślić, że utrzymamy warstwę sieci 2G, szczególnie dla ruchu machine2machine, szczególnie ze względu na atut pokrycia tą siecią" - podsumował prezes.