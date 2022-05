Jak informuje Reuters, do takiej akcji może prowadzić śledztwo w sprawie antywirusowego oprogramowania firmy Kaspersky prowadzone przez Departament Handlu. Agencja podaje, że choć badanie rozpoczęto w ubiegłym roku, jego postępy były niewielkie – dopóki Biały Dom nie dał sygnału do przyspieszenia sprawy. Źródła Reutersa podkreślą, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wzrosły obawy administracji wobec oprogramowania od Kaspersky’ego. Antywirusy z łatwością można bowiem wykorzystać do kradzieży poufnych informacji lub przejęcia kontroli nad komputerami – także w amerykańskiej infrastrukturze krytycznej (jak sieci energetyczne).