Jak wyjaśniono, to kampania SMS-owa, a w wiadomościach umieszczony jest link, który prowadzi do ankiety, za której wypełnienie można rzekomo otrzymać 250 zł. "Aby odebrać nagrodę oszuści proszą o wpisanie naszych danych na fałszywym panelu logowania do banku" - przekazał CERT Polska.

Na jednej z zamieszczonych grafik widać, że oszuści podszywają się pod stronę internetową Ministerstwa Finansów. Należy jednak zwrócić uwagę, że mimo iż strona przypomina tę ministerialną, to inny jest jej adres.

"Musimy poznać opinię"?

"Zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie. Został stworzony wyłącznie w celu poprawy jakości obsługi klienta. Musimy poznać Twoją opinię na temat prezentowanych produktów i usług handlowych. Za wypełnienie ankiety na konto lub kartę wpłacimy 250 zł" - taki komunikat widnieje na stworzonej przez oszustów stronie internetowej.

CERT Polska działa w strukturach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty.

Michał Boroń (PAP)