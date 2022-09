Poprosiłem o przyniesienie tego produktu na nasze spotkanie. Jest to pierwszy komputer "numer jeden”, który otrzymałem od naszych mądrych ludzi. Otrzymali oni zadanie "pokręcenia się po świecie”, aby znaleźć to, co najlepsze. To czego nie potrafimy zrobić, oprogramowanie, procesory i stworzyć tego komputera. Na razie jest około 12 proc. białoruskiego [komponentów wyprodukowanych na Białorusi – belsat.eu]. Do końca roku będzie to 30 proc. Możecie go podotykać później – powiedział uczniom Alaksandr Łukaszenka.

Żaden inny kraj nie produkuje tak nowoczesnych rzeczy! Sam komputer jest produkowany w fabryce Horizont - dodał.

Białoruś z Rosją opracowała "superkomputer"

A także opracowaliśmy z Rosjanami superkomputer – myślę, że trzy lub pięć z nich zostało już wyprodukowanych i działają dobrze – cytuje Biełsat Łukaszenkę.