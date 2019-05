Sercem nowego komputera Frontier mają być procesory AMD Epyc, pamięć HBM oraz akceleratory graficzne Radeon Instinct - 4 akceleratory przypadają na jeden procesor - transfer danych zapewnia specjalnie zaprojektowana magistrala przesyłu danych. Zapewnią one maszynie moc obliczeniową 1,5 EksaFlopsa. Naukowcy wykorzystają tę moc zarówno do badań pogodowych, prac nad genomem oraz badania sztucznej inteligencji. Prace nas superkomputerem potrwają dwa lata, a wartość kontraktu to aż 600 milionów dolarów.

Frontier nie będzie pierwszą taką maszyną, budowaną przez AMD. Firma wcześniej pracowała nad superkomputerami Jaguar i Titan.