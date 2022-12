Podczas poniedziałkowej konferencji sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz przekazał, że Komiet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji przyjął projekt ustawy aplikacji mobilnej mObywatel i będzie go rekomendował Stałemu Komitetowi Rady Ministrów. W tym projekcie ustawy zakładamy rewolucję w komunikacji na linii obywatel-państwo w korzystaniu na co dzień z administracji w naszym państwie, czyli zrównujemy dokumenty, które są zawarte w aplikacji mObywatel z dokumentami tradycyjnymi - powiedział sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz.

Dodał, że wszystkie dokumenty tradycyjne jak plastikowe dowody osobiste, prawa jazdy, legitymacje szkolne oraz studenckie będą respektowane przez państwo polskie na równi z dokumentami w aplikacji. Będziemy dodawać takie udogodnienia na co dzień dla obywateli. W aplikacji mObywatel będzie możliwość wystawiania pełnomocnictw do załatwiania wielu spraw urzędowych, czyli za pośrednictwem aplikacji będzie można różnym swoim członkom rodziny, znajomym, przyjaciołom wystawić pełnomocnictwo do załatwienia danej sprawy urzędowej nie wychodząc z domu - podkreślił Andruszkiewicz.

