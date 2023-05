Najważniejsze wyzwania związane z hasłami:

Najpopularniejsze hasła są nadal łatwe do odgadnięcia: zgodnie z danymi firmy zajmującej się analizą rozwiązań ds. cyberbezpieczeństwa CompariTech, trudność w zapamiętywaniu wielu skomplikowanych haseł prowadzi użytkowników do ustawiania prostych i łatwych do zapamiętania słów. Zdaniem witryny, najpopularniejszymi hasłami w 2022 roku nadal były: password, 123456, 123456789 czy guest. Podobnego zdania byli analitycy Google, których dane wskazywały na to, że 24% Amerykanów jako hasło ustawiało różne wariacje słów abc123, Password, 123456, Iloveyou.

Ogromna grupa użytkowników (59 proc.) komputerów jako hasła używa swojego imienia lub daty urodzin… imion ulubionych zwierzaków, partnerów czy dzieci.

Tylko 45 proc. użytkowników zmienia swoje hasło po cyberataku na ich dane.

Specjaliści IT używają ponownie haseł częściej niż przeciętni użytkownicy – wg danych Ponemon Institute 50 proc. przebadanych specjalistów IT przyznało, że wykorzystują ponownie te same hasła.

W 2022 cyberprzestępcy doprowadzili do wycieku ponad 721 milionów haseł.

Coraz łatwiej łamać hasła

Dane te, nawet jeżeli w wycinku, pokazują dokładnie, że konsekwencje stosowania tradycyjnych haseł – zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby ataków - mogą przynosić opłakane skutki. Atakującym, którzy z powodzeniem stosują mechanizmy socjotechniczne oraz wspierają się sztuczną inteligencją – coraz łatwiej łamać hasła. Dodatkowo wnioski o resetowanie dostępu cały czas stanowią większą część zgłoszeń do działów IT, powodując odciąganie specjalistów od poważniejszych zadań i generując niepotrzebne koszty. Na to wszystko trzeba nałożyć fakt rosnącej liczby ataków na organizacje, zwłaszcza te działające w świecie hybrydowym. W opublikowanym niedawno przez Cisco badaniu aż 59% respondentów z Polski przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło incydentu związanego z bezpieczeństwem cyfrowym.

Są lepsze metody zabezpieczania danych

Zdaniem ekspertów Cisco, przyszłość bezpieczeństwa cyfrowego stanowią skuteczne, a zarazem proste, rozwiązania do uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) i bezhasłowego. Prym na tym polu wiodą oczywiście użytkownicy korporacyjni. W grupie tej biometria jest już obecna na ponad 81 proc. urządzeń mobilnych (dane za 2022 rok). Dodatkowo badanie Cisco Duo Trusted Access Report 2022 wskazuje na 50 proc. wzrost liczby kont umożliwiających uwierzytelnianie bezhasłowe od kwietnia 2019 roku. Na potrzeby badania przeanalizowano dane z ponad 13 miliardów uwierzytelnień wykonanych na prawie 50 milionach urządzeń. Na wynik składały się także logowania do niemal 500 tysięcy różnych aplikacji i ok. 1,1 miliarda uwierzytelnień miesięcznie na całym świecie (przy wykorzystaniu rozwiązania Cisco Duo).

Nie możemy myśleć o przyszłości opierając najważniejszy element naszej codzienności, czyli bezpieczeństwo, na narzędziach z przeszłości. Dlatego też nieustannie dążymy do opracowania jak najbardziej skutecznego uwierzytelniania bezhasłowego i wieloskładnikowego, które spełniałoby zróżnicowane i stale zmieniające się potrzeby użytkowników i odpowiadało na rozwijające się mechanizmy działań cyberprzestępców – mówi Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco w Polsce.

Istotnym argumentem jest także wygoda: jeżeli coś będzie intuicyjne i łatwe w użytkowaniu, np. bezpieczny dostęp do firmowych aplikacji, który nie będzie wymagał każdorazowego uwierzytelniania hasłem, szybciej spotka się z aprobatą użytkowników - dodaje Przemysław Kania.

Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Jak pokazuje zeszłoroczne badanie Cisco przeprowadzone wśród pracowników polskich firm umożliwiających pracę zdalną, doświadczenia użytkowników są kluczowe dla skutecznego wdrożenia polityki bezpieczeństwa. Pracownicy nie lubią czasochłonnych procedur i skomplikowanych systemów. Dlatego robią co mogą, żeby ułatwić sobie życie. Aż 10 proc. respondentów zawsze korzysta z tych samych haseł, co oznacza, że w przypadku wykradzenia danych do logowania skompromitowanych zostaje wiele systemów. Rozwiązania do zarządzania hasłami (tzw. password manager) mogłyby stanowić tu duże ułatwienie, gdyż kolejne 10 proc. badanych resetuje swoje hasła za każdym razem, gdy korzysta z aplikacji niewykorzystywanych codziennie, a kolejne 28 proc. zapisuje je na kartce. Nadal stosunkowo niewielu polskich pracowników (ok. 13 proc.) korzysta z bezhasłowych sposobów uwierzytelniania.

Nie wolno nam zapominać, że u podstaw elastyczności pracy leży utrzymanie bezpieczeństwa danych i systemów. Pracownicy zdalni muszą być świadomi swojej odpowiedzialności za przestrzeganie dobrych praktyk cyberbezpieczeństwa niezależnie od tego, gdzie się znajdują - mówi Przemysła Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce. Dzisiejsze rozwiązania bezpieczeństwa powinny być skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały odpieranie ataków hakerów i dawały użytkownikom możliwość swobodnej pracy. Rezygnacja z haseł na rzecz innych form uwierzytelniania znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Tradycyjne dane do logowania stosunkowo często są przechwytywane przez cyberprzestępców i dawno przestały być skuteczną formą obrony, a stały się wręcz jedną z głównych przyczyn ataków -podsumowuje