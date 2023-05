Zdjęcia z flagowego Samsunga prezentują się doskonale i generalnie trudno im coś zarzucić. Jednak użytkownicy zwracali producentowi uwagę na jedną, z pozoru niewielką, ale drażniącą rzecz. I ten wysłuchał ich próśb. Chodzi o opcję zdjęć portretowych.

Samsung ma możliwość ich robienia w głównym obiektywie, ale najlepsze efekty uzyskamy robiąc je obiektywem tele z 3x przybliżeniem. I właśnie o przybliżenie tu chodzi. Większość producentów do ujęć portretowych używa obiektywu z 2x przybliżeniem, które jest po prostu wygodniejsze w codziennym użyciu. Nie trzeba się od obiektu oddalać. Tymczasem 3x przybliżenie sprawia, że bardzo często musimy się cofnąć, by dobrze wykadrować fotografowaną osobę. A to nie zawsze jest wygodne czy nawet możliwe.

Samsung postanowił więc dać użytkownikom linii S23 możliwość wyboru i dzięki aktualizacji otrzymają oni opcję zdjęć portretowych w 2x kadrze. Będzie to przybliżenie z głównego obiektywu uzyskiwane z pomocą oprogramowania.

Taką opcję dostaną wszystkie trzy modele z linii S23 czyli podstawowy, z plusem i Ultra. Producent nie zapomni również o starszych modelach z linii S22 oraz o Galaxy Z Fold4.

Użytkownicy powinni ją otrzymać w najnowszej aktualizacji systemu. Wcześniej firma zapowiedziała również poprawienie w niej działania autofocusa. Sporo osób skarżyło się bowiem na powolne działanie migawki, co skutkowało problemami z fotografowaniem obiektów będących w ruchu.