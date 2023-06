W środę Parlament Europejski zagłosuje nad regulacją dotyczącą sztucznej inteligencji. Tak zwany AI Act to propozycja Komisji Europejskiej. Ma zapewnić, by wykorzystywanie tej technologii było bezpieczne, przejrzyste, etyczne, bezstronne i kontrolowane przez człowieka. Zależnie od generowanego ryzyka zastosowania AI podzielono w dokumencie na cztery kategorie: nieakceptowalne (będą zakazane), wysokiego ryzyka (dopuszczalne pod ścisłą kontrolą), ograniczonego ryzyka (będą podlegać tylko obowiązkom informacyjnym) i minimalnego ryzyka (nie będą regulowane).

Nad tym rozporządzeniem PE pracuje już od kilku miesięcy. W maju akt został przyjęty przez połączone komisje: Rynku Wewnętrznego i Wolności Obywatelskich. Najważniejszą zmianą, jaką europosłowie przyjęli na tym etapie, było wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania identyfikacji biometrycznej w miejscach publicznych w czasie rzeczywistym. To potężna technologia – wykorzystuje ogromne bazy danych zawierające wrażliwe informacje o obywatelach i na bieżąco analizuje zachowanie, emocje czy wygląd. Jak pisali sami urzędnicy Komisji Europejskiej: "może wpływać na życie prywatne dużej części społeczeństwa, wywoływać poczucie stałego nadzoru i pośrednio zniechęcać do korzystania z wolności zgromadzeń i innych praw podstawowych".

Komisje dopuściły tylko wykorzystanie AI do analizy nagrań ex post – za zgodą sądu i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do ścigania już popełnionych poważnych przestępstw o wymiarze transgranicznym (jak terroryzm, handel ludźmi, narkotykami czy nielegalny handel bronią). Po pracach w komisjach wydawało się, że wokół regulacji panuje zgoda i w tym kształcie zostanie ona przyjęta na posiedzeniu plenarnym PE. Tymczasem posłowie Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w ostatniej chwili złożyli poprawki, które zakładają, że kontrowersyjna technologia będzie jednak dopuszczona do użytku. O jej zastosowaniu zdecydują sądy lub państwowe agendy, a dopuszczalne przypadki obejmą też planowane przestępstwa.

