Sam Altman, współtwórca ChataGPT, wychodzi ze spotkania z polską branżą technologiczną. Choć spieszy się na kolejny samolot – tego dnia czekają go jeszcze wizyty w Paryżu i Londynie – na chwilę zatrzymuje się w ciasnym korytarzu przy wyjściu z Auditorium Maximum, największej auli Uniwersytetu Warszawskiego. Na tle drewnianej boazerii i blatu starej szkolnej ławki wybija się srebrna kula wielkości piłki do koszykówki. Altman patrzy w nią, po czym klika coś w smartfonie. Właśnie zeskanował swoje tęczówki i dołączył do projektu Worldcoin, którego jest fundatorem. Jego twórcy liczą, że do końca 2023 r. w jego ślady pójdzie miliard użytkowników. Srebrne kule, zwane orbami, mają zbierać dane także Polaków. Ostrzegają przed nimi państwowe urzędy i eksperci w dziedzinie prywatności.

