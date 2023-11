Portal przekazał, że na przełomie sierpnia i września, odkryto "koparki", które umieszczono w trudno dostępnych miejscach. Ukryto je w kanale wentylacyjnym na najwyższym piętrze budynku, i w podłodze technicznej.

Niecodzienne odkrycie w NSA

Komputery miał zauważyć pracownik techniczny sądu - podaje TVN Warszawa.

Władze NSA zdecydowały rozwiązać umowy z firmą, która była odpowiedzialna za serwis techniczny - informuje portal.

Reklama

O fakcie instalacji urządzeń wśród infrastruktury technicznej sądu powiadomieni zostali przez Naczelny Sąd Administracyjny funkcjonariusze policji, którzy podjęli odpowiednie czynności w sprawie, w tym zdemontowali i zabezpieczyli ujawniony sprzęt elektroniczny"- poinformowała portal sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA.

Reklama

Czym jest kopalnia kryptowalut?

Kopalnia kryptowalut to sieć specjalistycznych urządzeń, wykorzystujących swoją moc obliczeniową do zatwierdzania kolejnych transakcji w bazie danych. Kryptowaluty to cyfrowe waluty. Do ich wydobywania służy kopalnia kryptowalut. Kopanie kryptowalut polega na udostępnianiu mocy obliczeniowej sprzętu i tworzeniu łańcuchów blockchain. Praca kopalni kryptowalut polega na rejestrowaniu transakcji na blockchainie za pomocą odpowiedniego sprzętu komputerowego.