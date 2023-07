Reklama

Pierwsze oznaki awarii pojawiły się ok godz. 13:30.

Użytkownicy Twittera zgłaszają, że nie mogą wysyłać tweetów. Część z nich straciła dostęp do serwisu.

Awaria Twittera

Na stronie downdetector.com, pojawia się coraz więcej zgłoszeń sprawie awarii Twittera.

Musk komentuje awarię

Do problemów odniósł się właściciel platformy Elon Musk.

Aby zaradzić ekstremalnym poziomom zbierania danych i manipulacji systemem, zastosowaliśmy następujące tymczasowe ograniczenia:

- Zweryfikowane konta są ograniczone do czytania 6000 postów dziennie

- Niezweryfikowane konta do 600 postów dziennie

- Nowe niezweryfikowane konta do 300 dziennie - napisał.