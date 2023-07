Całkowicie podzielam zdanie naukowców, którzy ostrzegają przed rozwojem A.I. - mówi w wywiadzie z kanadyjską stacją CTV James Cameron, twórca Terminatora. Ostrzegałem was w 1984, a wy nie posłuchaliście - dodał.

Reklama

"Największym niebezpieczeństwem jest…"

Reklama

Zdaniem reżysera ważne jest, by ocenić, kto i jak rozwija sztuczną inteligencję - czy uczą ją chciwości dla osiągnięcia zysków czy paranoi, dla celów obronnych. Moim zdaniem, największym niebezpieczeństwem jest wciągnięcie sztucznej inteligencji do wojny - zauważył. To doprowadzi do wyścigu zbrojeń, podobnego do tego, w którym główną rolę odgrywała broń jądrowa. Jeśli bowiem my jej nie zbudujemy, to ci drudzy ją zbudują i sytuacja zacznie eskalować - stwierdził

Możemy sobie wyobrazić sztuczną inteligencję podczas wojny. Z obu stron walczyć będą komputery, z prędkością taką, że człowiek nie będzie w stanie wpłynąć na ich decyzje i nie będziemy mogli deeskalować sytuacji na froncie - podsumował.