Reklama

"Uważaj na selfie z Barbie!" - ostrzega w swoim komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji.

"Najpierw była lalka, która podbiła serca dziewczynek na całym świecie. Później przyszedł czas na kasowy film z Margot Robbie w roli głównej. Na koniec pojawia się „barbiemania”, a internet zalewają zdjęcia, przekształcające człowieka w znaną zabawkę" - czytamy.

Reklama

Ostrzeżenie przed aplikacjami

"Filtry do zdjęć to nic nowego – były już fotki z psimi uszami czy aplikacje pozwalające „postarzyć się” o kilkadziesiąt lat. Teraz możemy jednym klikiem przeobrazić się w Barbie albo Kena. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega jednak, że ta z pozoru niewinna zabawa, to tak naprawdę operacja masowego zbierania danych internautów" - tłumaczy resort.

"W sieci dostępne są dwie aplikacje: barbieselfie.ai i bairbie.me – obie stanowią duże zagrożenie dla naszych danych" - ostrzega.

Do czego dajemy dostęp aplikacji?

"Akceptując politykę prywatności usługi barbieselfie.ai dajemy dostęp do:

➡️ kamery smatfona

➡️ historii płatności

➡️ historii lokalizacji GPS

➡️ danych rejestracyjnych

➡️ dokładnych danych technicznych smartfona

➡️ danych o zaangażowaniu użytkownika w mediach społecznościowych

➡️ informacji o interakcjach z innymi usługami

➡️ danych z ankiet i konkursów" - kontynuuje.

"Aplikacja bairbie.me nie spełnia wymagań Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) – nie wiemy więc jakie informacje są przejmowane i do czego będą wykorzystywane" - czytamy.

"Uważajmy na to, co klikamy i bądźmy bezpieczni w sieci" - apeluje Ministerstwo Cyfryzacji.