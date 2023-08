ING Bank Śląski informuje w mediach społecznościowych, że pracuje nad przywróceniem pełnego dostępu do aplikacji.

"Występują przejściowe problemy z dostępem do Mojego ING. Nasi pracownicy pracują nad ich rozwiązaniem. Przepraszamy Was za wszelkie niedogodności. O sytuacji będziemy informować Was na bieżąco. Zespół ING Banku Śląskiego" - czytamy w oświadczeniu ING.