Reklama

Czy to prawda, że ładowarka podłączona do gniazdka cały czas pobiera prąd?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Dotyczy to ładowarek do wszystkich urządzeń, które są podłączone do prądu. Możemy tutaj wyróżnić dwie sytuacje, w których dochodzi do poboru prądu, chociaż większość z nas mogła się tego nie spodziewać. Sytuacja pierwsza: gdy zostawiamy sprzęt elektroniczny do naładowania na noc. I tak na przykład telefon, który już jest naładowany, a nadal podłączony do ładowarki będzie dalej pobierał prąd. Sytuacja druga: mamy podłączoną ładowarkę do gniazdka, natomiast na drugim końcu kabla nie mamy podłączonego żadnego urządzenia. W tym przypadku wydawałoby się, że jest to oczywiste, iż taka ładowarka nie może pobrać prądu. Okazuje się jednak, że jest zupełnie inaczej.

Reklama

Dlaczego ładowarka do telefonu pozostawiona w gniazdku pobiera prąd?

Oczywiście pobór prądu w wyżej wymienionych przypadkach nie jest tak duży jak podczas ładowania, jednak pamiętajmy, że ładowarka pozostawiona w gniazdku pobiera go cały czas. W sytuacji, w której mamy telefon podłączony na noc do ładowarki, musimy wziąć pod uwagę fakt, że to iż nie korzystamy akurat z telefonu nie oznacza, że nie będzie on się rozładowywał. Bowiem samo oprogramowanie i niektóre aplikacje będą działać non stop. Za każdym razem, gdy telefon rozładuje się nawet w jednym procencie, od razu będzie on na bieżąco ładowany. Wówczas ładowarka na bieżąco będzie pobierać taką ilość prądu, jaka będzie jej aktualnie potrzebna.

Ile kosztuje naładowanie telefonu?

W przypadku ładowarki o mocy 10 Wat do pełnego naładowania telefonu, które trwa zazwyczaj 3 godziny, potrzebne będzie zazwyczaj 0,03 kWh prądu. Zakładając, że cena 1 kWh wynosi 0,785 zł, jeśli w ten sposób będziemy codziennie ładować swój telefon, to miesięcznie potrzebne będzie 0,9 kWh (co będzie kosztować 71 groszy), a tym samym rocznie niecałe 8,50 zł za 10,8 kWh prądu. Zostawiając telefon na noc podłączony do ładowarki, będzie on dodatkowo co jakiś czas ponownie pobierał prąd.

Ładowarka o mocy 90 W pobiera znacznie więcej prądu, jednak czas ładowania smartfona jest nieporównywalnie krótszy. Może ona naładować telefon już w 15 minut. Zatem jednorazowo pobierze ona 0,025 kWh co kosztuje 17 groszy. Tak więc miesięczny i roczny koszt ładowania smartfona taką ładowarką wyniósłby odpowiednio: 52 grosze i 6,44 zł.

Ile prądu zużywa ładowarka zostawiona w gniazdku?

A ile prądu zużywa ładowarka podłączona non stop do gniazdka bez telefonu? Wartości te są znikome i oznaczają koszt około kilkudziesięciu groszy rocznie.

Podane koszty ładowania telefonu lub pozostawienia ładowarki w gniazdku nie są duże. Jednak warto pamiętać, że dotyczą one pojedynczej ładowarki. Gdy w grę wchodzi kilka ładowarek, w tym nie tylko do telefonów, ale również do komputerów, wtedy roczny koszt będzie odpowiednio większy.