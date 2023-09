Reklama

Dochodzenie DPC dotyczyło okresu między lipcem a grudniem 2020 roku. Postępowanie rozpoczęło się w 2021. Co wzbudziło zastrzeżenia irlandzkiego odpowiednika Urzędu Ochrony Danych Osobowych? Chodziło głównie o domyślne ustawienia prywatności platformy dla najmłodszych.

Jak zauważyła DPC, kiedy nieletni użytkownicy rejestrowali się na platformie TikTok, ich konta były domyślnie ustawione jako publiczne. Oznacza to, że publikowane przez nich filmy mogły być wyświetlane i komentowane przez wszystkich użytkowników. Filmy tworzone przez dzieci mogły być też dowolnie przetwarzane i łączone przez innych (tzw. funkcje duet i stitch).

Kontrolerzy zwrócili też uwagę na funkcję „family pairing”. Ma ona pomóc w ochronie nastolatków używających platformy. Faktycznie jednak konta najmłodszych użytkowników mogły zostać "sparowane" z kontem dorosłego, który nie miał z nim nic wspólnego. Wątpliwości wzbudził także sposób, w jaki TikTok weryfikuje wiek użytkowników. Na TikToku powszechne było rejestrowanie się dzieci młodszych niż 13 lat.

Duński wątek

To nie pierwszy raz, kiedy platforma została w Europie ukarana za uchybienia w ochronie dzieci. Duński urząd ochrony danych, Autoriteit Persoonsgegevens, nakazał właścicielowi aplikacji zapłacić 750 tys. euro za to, że nie przetłumaczył informacji dotyczących prywatności na duński. Podczas rejestracji można było przeczytać je jedynie po angielsku, co – zdaniem regulatora – ograniczało dzieciom możliwość zrozumienia zasad. Pozew przeciwko TikTokowi za słabą ochronę dzieci złożyła też duńska organizacja pozarządowa Take Back Your Privacy. Aplikacja nie zapewnia bezpieczeństwa, dane użytkowników przesyłane są do Chin, a algorytm podpowiada im szkodliwe treści” – piszą przedstawiciele organizacji. Domagają się od platformy 2 mld euro odszkodowania.

Stanowisko TikToka

Przy pełnym szacunku, nie zgadzamy się z tą decyzją, szczególnie w zakresie wysokości nałożonej kary – słyszymy w polskim oddziale TikToka. - Krytyka ze strony Komisji Ochrony Danych (DPC) koncentruje się na funkcjach i ustawieniach, które istniały trzy lata temu. Na długo zanim nawet rozpoczęte zostało w tej sprawie postępowanie, wprowadziliśmy w aplikacji szereg zmian, np. domyślne ustawienie wszystkich kont użytkowników poniżej 16-go roku życia jako prywatnych – mówi rzecznik firmy Piotr Żaczko.

Dodaje, że platforma od 2021 publicznie ujawnia liczbę podejrzanych kont nieletnich, które usuwa. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. TikTok usunął prawie 17 milionów takich kont na całym świecie.