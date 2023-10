Rodzice i cyberbezpieczeństwo dzieci

Prawie 9 na 10 rodziców jest zaniepokojonych kwestią bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie. Jedynie 7 proc. respondentów nie obawia się takich zagrożeń, a 5 proc. osób nie ma wyrobionej opinii na ten temat. Jednocześnie jednak zaledwie 56 proc. ankietowanych jest zainteresowanych poprawą ochrony najmłodszych w czasie ich aktywności online. Natomiast 29 proc. badanych chciałoby większego bezpieczeństwa swoich dzieci w tym zakresie, ale nie wie, w jaki sposób tego dokonać. Co ciekawe, 9 proc. osób nie widzi potrzeby wprowadzania żadnych zmian, a 6 proc. nie zastanawiała się nad tym zagadnieniem.

Zaledwie ⅓ rodziców zna narzędzia poprawiające bezpieczeństwo online

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, jedynie ⅓ rodziców jest zaznajomiona z narzędziami służącymi do ochrony ich dzieci przed zagrożeniami w sieci. Następne 32 proc. respondentów uważa, że zna takie rozwiązania i planuje z nich skorzystać, a 27 proc. osób deklaruje, że ich nie zna, ale zamierza to zmienić. Z kolei 7 proc. ankietowanych przyznaje, że nie mają o nich wiedzy i nie zamierzają używać takich narzędzi.

– Bezpieczeństwo w sieci jest bardzo istotne, szczególnie w kontekście najmłodszych użytkowników. Świadomość rodziców na temat cyberzagrożeń bez wątpienia rośnie, jednak warto systematycznie aktualizować wiedzę, ponieważ świat ulega szybkim przemianom. Technologia daje najmłodszym wiele możliwości, m.in. ułatwia zdobywanie informacji. Warto wspierać rozwój swoich dzieci, pamiętając przy tym o ich bezpieczeństwie. Dlatego jako ClickMeeting dokładamy wszelkich starań, by podczas wydarzeń na naszej platformie uczestnicy i ich dane były maksymalnie zabezpieczone – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Śledzimy dzieci w sieci oraz zakazujemy im publikacji zdjęć

Nawet 43 proc. ankietowanych uważa, że zawsze dba o prywatność ich dzieci online. Z kolei 48 proc. stara się robić to jak najczęściej. Jedynie 7 proc. respondentów nie robi tego, ponieważ nie wiedzą, jak mieliby to zrobić, a 1 proc. uważa, że kwestia ta nie ma znaczenia. Kiedy już decydujemy się na zadbanie o bezpieczeństwo dzieci online, to aż 71 proc. ankietowanych przekazuje im informacje na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Na drugim miejscu znalazło się śledzenie aktywności internetowej dziecka (49 proc.), a na trzecim niepublikowanie zdjęć dzieci w Internecie (41 proc.). Kolejne odpowiedzi, które wskazywali rodzice to: programy do kontroli rodzicielskiej zainstalowane na urządzeniach, z których korzysta dziecko (34 proc.), zakazanie dzieciom publikacji własnych zdjęć i filmów w sieci (31 proc.), instalacja programów antywirusowych (29 proc.). Opcję inne zaznaczyło 3 proc. ankietowanych. Było to badanie wielokrotnego wyboru.

Afera Pandora Gate

Afera Pandora Gate to skandal wizerunkowy wśród dużej liczby influencerów publikujących w serwisie YouTube, głównie związany z osobą "Stuu" i bliskiego mu otoczenia w sieci w kontekście zarzutów o pedofilię i nadużycia.

"Stuu" został zatrzymany w Wielkiej Brytanii. Wobec niego wysuwane są najpoważniejsze zarzuty – pedofilii, wykorzystywania nieletnich, a nawet ich odurzania.

Afera ta wywołała duże poruszenie i obawy wśród społeczeństwa. Nawet 88 proc. rodziców wyraziło niepokój o bezpieczeństwo online swoich dzieci.

Profesor Jan Kreft z Politechniki Gdańskiej, szef Centrum Badań nad Zarządzaniem Algorytmicznym, medioznawca, ekspert badający zjawiska społeczne w cyberprzestrzeni, podkreśla, że cyberprzestrzeń napędza skrajne emocje i kreuje skrajne osobowości.