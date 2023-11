Musk podkreślał przy tym, że ludzie nadal mogliby pracować "dla osobistej satysfakcji. Premier Wielkiej Brytanii w rozmowie z Muskiem stwierdził natomiast: Jestem osobą, która wierzy, że praca nadaje sens.

Musk: Jednym z wyzwań przyszłości będzie znalezienie sensu życia

Miliarder przemawiał przed szefami firm technologicznych oraz dziennikarzami. Możesz mieć pracę, jeśli chcesz dla osobistej satysfakcji, sztuczna inteligencja może zrobić wszystko. Nie wiem, czy to sprawia, że ​​ludzie czują się komfortowo, czy nie. Jest to zarówno dobre, jak i złe. Jednym z wyzwań przyszłości będzie znalezienie sensu życia. Nie będziemy mieli uniwersalnego dochodu podstawowego, ale uniwersalny wysoki dochód. To będzie dobre dla edukacji, będzie najlepszym nauczycielem - stwierdził Musk.

Obaj rozmówcy zgodzili się natomiast z tym, że sztuczna inteligencja ma duży potencjał. Musk ostrzegał jednak, że powinna mieć fizyczny "wyłącznik" i regulację. Istnieje potrzeba, aby rząd odegrał rolę, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo publiczne. Może to być denerwujące, ale posiadanie sędziego to dobra rzecz. Sztuczna inteligencja będzie siłą na dobre – najprawdopodobniej – ale ryzyko, że pójdzie źle, nie wynosi zero - mówił miliarder.

"Jedno z największych zagrożeń"

Wcześniej miliarder ostrzegał, że sztuczna inteligencja stanowi „jedno z największych zagrożeń” dla ludzkości. Podczas przemówienia - pierwszego na świecie - szczytu bezpieczeństwa AI wBuckinghamshire, które organizuje Wielka Brytania nalegał, aby rządy nie zarządzały firmami technologicznymi w skali mikro. Jak podaje Daily Mail, Musk wydał kolejne ostrzeżenie dotyczące humanoidalnych robotów, które "mogą w zasadzie ścigać cię wszędzie".

Sunak: Świat ma możliwości kontrolowania technologii

Premier natomiast mówił o tym, że "wszyscy oglądaliśmy filmy o androidach", które kończą się wyłączeniem maszyn. Musk odpowiedział, że Wielka Brytania "ma mocne stanowisko" w sprawie opracowywania robotów, chwaląc w szczególności firmę Dyson.

Miałem już sytuację ze sfałszowanym wizerunkiem. W przyszłym roku mamy wybory w Indiach, USA, Indonezji, prawdopodobnie tutaj. Głosuje ogromna część światowej populacji. „W przyszłym roku po raz pierwszy pojawi się taki problem. Ustalenie, jak sobie z tym poradzić, ma kluczowe znaczenie dla misji. Oświadczył, że szczyt pokazał, że świat ma zarówno wolę polityczną, jak i możliwości kontrolowania technologii - podkreślił Sunak, mówiąc o zagrożeniach.

Powiedział także, że szczyt w Wielkiej Brytanii "przewróci szalę na korzyść ludzkości". Nastąpiło to po ogłoszeniu przez premiera, w którym podkreślał, że ​​wiodące firmy zajmujące się sztuczną inteligencją zgodziły się zezwolić rządom na testowanie bezpieczeństwa ich modeli przed ich wypuszczeniem na rynek. Sunak, który wcześniej ostrzegał, że zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji ma skalę podobną do pandemii i wojen nuklearnych, stwierdził: Nie możemy oczekiwać, że firmy będą same oceniać swoją pracę domową.

Teraz nadszedł czas, aby szybko działać bez przepisów. Wskazał jednak, że w przyszłości może zaistnieć potrzeba ugruntowania tej kwestii ustawowo - zaznaczył premier Wielkiej Brytanii.