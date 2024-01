Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Tomasz Chróstny, nałożył na T-Mobile Polska karę w wysokości ponad 25 milionów złotych za wprowadzenie konsumentów w błąd poprzez reklamy oferty pre-paid „1200 GB za darmo przez rok”.

Reklama

Wysoka kara dla T-Mobile

Jak podano w komunikacie UOKiK "reklamy te sugerowały, że pakiet danych jest za darmo, jednak w rzeczywistości konsument otrzymywał co miesiąc 100 GB pod warunkiem, że doładował konto za minimum 35 zł miesięcznie. Po roku kwota, którą musiał zasilić swoją kartę, wyniosłaby 420 zł."

Wprowadzali klientów w błąd

Prezes Chróstny podkreślił, że hasła reklamowe mają za zadanie przyciągnąć uwagę konsumenta, ale nie upoważniają przedsiębiorców do stosowania nieprawdziwych reklam. Rzeczywisty mechanizm promocji T-Mobile Polska opierał się na systemie "ratalnym”, w którym przez 12 miesięcy konsument dostawał co miesiąc pakiet 100 GB, pod warunkiem zasilenia karty na co najmniej 35 zł - skomentował prezes UOKiK.

Reklama

"Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na T-Mobile Polska karę ponad 25 mln zł (25 623 957 zł)"- podano. Decyzja nie jest prawomocna – operator ma możliwość odwołania się do sądu.