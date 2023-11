"T Tablet", jak nazwano sprzęt, wykonano całkiem starannie. Obudowa to mieszanka aluminium i plastiku z dobrej jakości, a jedyny akcent w kolorach operatora to przycisk włączania. Niestety T-Mobile nie zdecydowało się, by tablet był całkowicie bezramkowy, ekran otoczono więc kilkumilimetrowym paskiem z czarnego plastiku, co trochę psuje wygląd.

Urządzenie waży około 490g, da się więc go utrzymać w jednym ręku. Dzięki temu nadaje się do przeglądania stron www czy czytania ebooków. Trochę mniej nadaje się do gier, zwłaszcza tych bardziej wymagających, bo pod maską nie ma demona szybkości, a jedynie Mediatek Dimensity 700. Podstawowe jednak gry, wymagające niezbyt mocnego procesora spokojnie będą na tym tablecie jednak działać.

Urządzenie ma wbudowany modem 5G

Ekran ma rozdzielczość 2000x1000 i przekątną 10,36". Odświeżanie to jedynie 60Hz, a nie jest też to AMOLED tylko zwykła matryca IPS. O rewelacyjnych kolorach czy czerni i kontraście możemy więc zapomnieć, ale seriale da się na nim oglądać bez przeszkód. Oczywiście Dolby Atmos też nie ma, ale to nie dziwi, biorąc pod uwagę cenę urządzenia.

Co ważne, T Tablet ma wbudowany modem 5G z obsługą eSIM. W tej kategorii cenowej to rzecz praktycznie niespotykana. Możemy go wiec zabrać z domu w podróż i nie bać się, że nie będzie w okolicy żadnego WiFi. To duże zaskoczenie na plus.

Wrażenia z użytkowania

Jak się w ogóle z tabletu korzysta? To nie jest iPad z mocnym procesorem, który ma zastąpić nam laptopa. To jest podstawowy tablet, który ma służyć do przeglądania sieci, oglądania filmików czy czytania książek. Zresztą T-Mobile w swoich reklamach wcale nie udaje, że to urządzenie z górnej półki. Zaskakująco przyjemnie mi się go używało. Sprzęt jest wygodny, dobrze leży w ręku, do swoich zastosowań się nadaje. Nie można mu w sumie niczego zarzucić. Ba, wbudowany aparat potrafi nawet - w świetle dziennym - zrobić całkiem w porządku zdjęcia. Nadaje się też do robienia fotek dokumentom i drukowania ich z poziomu urządzenia, może więc służyć za skaner.

Podsumowanie

Podsumowując - T Tablet od T-Mobile to sprzęt, który mi się spodobał. Dla mało wymagającego użytkownika, który chce tylko przeglądać sieć, czytać książki i oglądać filmiki na YouTube to doskonałe urządzenie, które nie zrujnuje jego kieszeni. Do tego ma wbudowany modem 5G i kartę eSIM, czego w produktach renomowanych producentów w tej półce cenowej nie ma. Nie oczekujcie tylko w tej cenie cudów i czegoś, co zastąpi wam laptopa.