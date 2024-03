Meta ma nowy pomysł na ułatwienie komunikacji ze stworzoną przez siebie sztuczną inteligencją. Właściciele WhatsAppa opracowali funkcję, która pozwoli na korzystanie z AI bez konieczności tworzenia osobnego czatu. Użytkownicy będą mogli wpisywać zapytania bezpośrednio w polu wyszukiwania. Oznacza to, że nie trzeba będzie opuszczać komunikatora i szukać informacji w przeglądarce.

WhatsApp z nowymi możliwościami

WhatsApp jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi do komunikacji na świecie. Pomysł wdrożenia nowej funkcji, która w pewnym stopniu zastąpi przeglądarkę, może sprawić, że jeszcze trudniej będzie oderwać się od aplikacji. Do tej pory użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych musieli rozpoczynać nowy czat lub oznaczyć Meta AI w czacie grupowym, aby wejść w interakcję ze sztuczną inteligencją. Ten proces ma jednak zostać znacznie uproszczony.

Jakie są możliwości narzędzia stworzonego przez właścicieli Facebooka? Jest ono w stanie odpowiadać na pytania, generować obrazy oraz naklejki z podpowiedzi. Poza tym może przeszukiwać sieć, a w kolejnej aktualizacji pozwoli na edycję zdjęć na Instagramie. Jak podaje WABetaInfo, wspomniana wcześniej nowa funkcja jest póki co w fazie rozwoju. Wszystko wskazuje jednak na to, że w dużej mierze ułatwi korzystanie ze sztucznej inteligencji.

Kiedy będzie można korzystać z nowej funkcji?

Chatbot Meta AI jest obecnie dostępny w najnowszej wersji beta WhatsAppa na Androidzie (update 2.23.25.15). Jego twórcom zależało na tym, aby zwiększyć zaangażowanie użytkowników i zachęcić do spędzania na komunikatorze jeszcze większej ilości czasu. Poza tym sztuczna inteligencja ma być w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie nurtujące użytkowników pytania bez konieczności opuszczania aplikacji. Gdy nowa funkcja będzie w pełni sprawna, wystarczy skorzystać z opcji szukania, czyli charakterystycznego pola ze znakiem lupy.

Samo rozwiązanie jest bardzo proste i intuicyjne, przez co może okazać się bardzo dobrą alternatywą dla przeglądarki. Meta ma jeszcze w planach wyświetlanie podpowiedzi w pasku wyszukiwania, w ten sposób ułatwiając użytkownikom interakcję z chatbotem. Zapewni to również możliwość uzyskania szybkiego dostępu do pomocy. Funkcja ma być dostępna już w przyszłej aktualizacji WhatsAppa, choć nie wiadomo, czy od samego początku będą mogli z niej korzystać wszyscy użytkownicy.