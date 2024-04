Numer alarmowy 8080 został uruchomiony kilka miesięcy temu. Nowe wytyczne dotyczące niebezpiecznych SMS-ów, ogłoszone przez NASK, wchodzą w życie od 16 kwietnia. Każda wiadomość wysłana na numer 8080 będzie poddawana kontroli, a następnie operatorzy sieci komórkowych otrzymają specjalne raporty.

Reklama

8080 - co to za numer?

Numer alarmowy 8080, uruchomiony kilka miesięcy temu w Polsce, służy do zgłaszania podejrzanych wiadomości SMS, które użytkownicy otrzymują na swoje telefony. Po zgłoszeniu wiadomości są poddawane kontroli przez zespół CERT Polska, który podejmuje działania w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Te działania mogą obejmować ostrzeżenie innych użytkowników przed potencjalnie niebezpieczną zawartością. CERT Polska liczy na aktywność użytkowników w zgłaszaniu podejrzanych wiadomości, ponieważ ich działania mają na celu ochronę społeczności przed zagrożeniami.

Reklama

Reklama

Co się zmieni 16 kwietnia?

Od 16 kwietnia bezpieczeństwo użytkowników znacznie wzrośnie. Dlaczego? Ponieważ od tego dnia wszystkie SMS-y zgłaszane na numer 8080 będą poddawane filtracji pod kątem bezpieczeństwa. Co więcej, korzystanie z udostępnionych operatorom wzorców wiadomości umożliwi szybkie blokowanie konkretnych treści SMS.

Na podstawie SMS-ów zgłaszanych na numer alarmowy 8080, Zespół CERT Polska tworzy specjalne wzorce, które następnie są przekazywane operatorom sieci komórkowych, zobowiązując ich do blokowania tychże wzorców. Działanie to ma na celu zapobieganie wysyłce fałszywych wiadomości do innych użytkowników. W przypadku braku dostosowania się do tych zmian operatorzy sieci komórkowych zostaną obciążeni karami finansowymi.

Walka z fałszywymi SMS-ami

Działania te mają na celu stopniowe zmniejszenie liczby fałszywych wiadomości SMS. Wcześniej wszyscy główni operatorzy sieci komórkowych w Polsce podpisali stosowne porozumienie w tej kwestii. Nowe przepisy, wynikające z analizy analityków CERT Polska, którzy w 2023 roku obsłużyli ponad 80 tysięcy incydentów, powinny przyczynić się do poprawy cyberbezpieczeństwa w kraju. Więcej niż połowę tych incydentów stanowiły wiadomości phishingowe. Nowe rozwiązania systemowe mają istotnie zredukować liczbę takich SMS-ów.

Nowe obowiązki operatorów komórkowych

Poza wspomnianymi wzorcami, operatorzy sieci komórkowych będą mieli dodatkowe obowiązki związane z wejściem w życie nowej ustawy, która wprowadza dwa narzędzia nadzorowane przez CERT Polska. Pierwszym z nich jest wykaz nadpisów, czyli informacje o nadawcy, które będą wyświetlane po otrzymaniu SMS-ów. Drugim narzędziem jest lista numerów, które umożliwiają wyłącznie odbieranie połączeń, co ma zapobiec podszywaniu się pod określone podmioty.