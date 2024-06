Biuro Informacji Kredytowej powołując się na serwis Niebezpiecznik.pl przekazało, że firma Ticketmaster - zajmująca się sprzedażą biletów na różne wydarzenia sportowe i kulturalne na całym świecie - została zhackowana i straciła dane kilkudziesięciu milionów klientów i pracowników.

Jakie dane wyciekły?

Wyciekły informacje o rachunkach, numery kart płatniczych i dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu).

Korzystałeś z Ticketmastera? Sprawdź, co zrobić!

BIK przekazał co najlepiej zrobić, gdy korzystaliśmy z pośrednictwa Ticketmaster przy kupowaniu biletów. Jeśli zdarzyło Ci się kupować bilety za pośrednictwem Ticketmaster i masz podpiętą tam kartę płatniczą, usuń ją z serwisu. Karty nie trzeba zastrzegać, gdyż ujawnione dane nie pozwalają na jej nieautoryzowane obciążenie - napisano w komunikacie.

BIK zwraca uwagę, że oszuści mogą wykorzystać pozyskane dane do ataków spoofingowych lub phishingowych. Mogą podszywać się pod instytucje, banki lub urzędy i sprytnie manipulować, aby np. przekonać Cię do zrobienia przelewu lub podania danych do logowania do konta - napisano. BIK apeluje o ostrożność.

Ważne Pamiętaj, pracownik banku nigdy nie proponuje przelania środków z Twojego konta na inny nieznany rachunek, nie prosi o Twoje dane do logowania. Ponadto, banki umożliwiają weryfikację pracowników.