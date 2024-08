Władze poinformowały - jak pisze "Yahoo News" - że od dziś dostęp do Instagrama jest zablokowany na terenie całego kraju. Oficjalnie nie podano powodu, ale nieoficjalnie poszło o zabójstwo szefa Hamasu, Ismaila Hanijego. Turcy nie uznają bowiem tej organizacji za terrorystyczną i masowo wrzucali posty chwalące lidera Hamasu i kondolencje z powodu jego śmierci.

Reklama

50 milionów użytkowników straciło dostęp do Instagraa

To zaś skłoniło cenzorów Instagrama do usuwania takowych postów, a to z kolei wywołało wściekłość władz Turcji. Odcięto więc dostęp do serwisu, który w 85-milionowej Turcji ma 50 milionów użytkowników.

Turcja znana jest z cenzury sieci

To nie pierwszy raz, kiedy władze cenzurują internet. W 2007 na 3 lata zablokowano do YouTube, a od 2022 - według obrońców praw człowieka - Turcy stracili dostęp do kilkuset tysięcy stron w sieci