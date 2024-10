Dlaczego starsze filmy na Instagramie wydają się być gorszej jakości? Jak pisze Engadget, Adam Mosseri tłumaczy to tak, że jeśli coś nie jest oglądane przez długi czas, to będzie na naszym portalu renderowane w gorszej jakości wideo. Mosseri nie ukrywa też, że wyższa jakość renderingu filmików wprost zależy także od liczby wyświetleń. I im większa jest ta liczba, tym większa jakość filmiku.

Mosseri: Twórcy nie powinni protestować

To oburzyło tych, którzy mają małe konta i nie są w stanie osiągnąć takiego wyniku, co uznani twórcy i influencerzy. Mosseri im jednak tłumaczy, że nie powinni protestować, bo widzom przecież zależy przede wszystkim na tym, co jest pokazywane, a nie w jakieś jakości oglądają.