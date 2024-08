Zmiany w Google dla użytkowników

Niebawem Google ma uruchomić nową usługę. Jej użytkownicy mieliby dostęp do atrakcyjnych, skierowanych do nich ofert. Na czym dokładnie miałaby polegać ta zmiana?

Google oferuje usługę opierającą się na modelu subskrypcyjnym - jest to Google One. Usługa ta pozwala zyskać dostęp do dodatkowej przestrzeni dyskowej. Dzięki niej zapasowe kopie danych można przechowywać w chmurze.

Reklama

Każdy posiadacz konta Google ma dostęp do podstawowego miejscach chmurze, które wynosi 15 GB. Jest to opcja w pełni darmowa. Istnieje również możliwość powiększenia usługi nawet do 2 terabajtów wiąże się to jednak z dodatkowymi opłatami. Google co jakiś czas udostępnia użytkownikom ciekawe oferty pozwalające na znaczące zwiększenie przestrzeni dyskowej.

Google One i atrakcyjne oferty dla użytkowników

Jak podaje portal Antyweb.pl, firma już od pewnego czasu oferuje możliwość korzystania z bezpłatnych wersji próbnych GoogleOne posiadaczom smartfonów Pixel.

W sieci pojawiły się informacje o tym, że marka pracuje obecnie nad sekcją, która gromadziłaby wszystkie dostępne oferty promocyjne. Oferty byłyby dostosowane do danego użytkownika. Dzięki temu Google mogłoby zwiększyć sprzedaż swoich produktów. Zaś posiadacze kont zyskaliby dostęp do ciekawych ofert promocyjnych.

Pracownicy z Android Authority przeprowadzili małe śledztwo w tej kwestii i doszli do wniosku, iż jest bardzo prawdopodobne, że programiści odpowiedzialni za Google One na Androida opracowują system, który ułatwi użytkownikom korzystanie z promocji. Dostępna opcja miałaby pojawić się w ustawienia GoogleOne w zakładce “Sprawdź oferty”. Tam każdy użytkownik mógłby znaleźć usługi dostępne dla niego, których jeszcze nie wykupił, a z których może skorzystać w ramach oferty specjalnej.