Google zmieniło design serii 9. W porównaniu do serii 8 wyspa aparatu znajduje się na środku. Z tyłu dostajemy matowe szkło, a po bokach polerowany metal. Amerykański koncern chwali się, że telefony są dwukrotnie bardziej wytrzymałe niż Pixel 8. Do tego, pierwszy raz w historii serii, będą dwa modele serii Pro - większy, mający 6,8-calowy ekran i mniejszy z 6,3-calowym ekranem.

Reklama

Pixel 9 - co pod maską?

Pod maską znajdziemy zaś 12 GB RAM w Pixelu 9 i 16 GB w serii Pixel 9 Pro oraz procesor Tensor G4, zaprojektowany specjalnie do wykorzystania funkcji AI, wbudowanych w telefon. Są to na przykład robienie notatek głosowych z rozmowy, tworzenie obrazów, czy wspomaganie fotografii. Niestety nie wszystkie funkcje trafią od razu na rynek we wszystkich krajach. Jak to będzie wyglądało w Polsce? To sprawdzę, gdy telefon trafi do testów.

Pixel 9 - aparaty

Co ważne, Google - w przeciwieństwie do innych producentów - nie dyskryminuje "słabszej" wersji pod względem aparatów. Pixel 9 dostaje te same aparaty główne i szerokokątne co 9 Pro i 9 Pro XL. Mamy więc do dyspozycji obiektyw ultraszerokokątny o matrycy 48 MP, a z przodu dostajemy aparat z autofokusem do selfie.

Ceny i dostępność

Pixel 9 ma kosztować 4049 PLN, 9 Pro 4949, a Pixel 9 Pro XL 5399. Pro i zwykła 9 pojawią się w sklepach Google Store, Play i Media Expert od 22 sierpnia, a Pixel 9 Pro dostępny będzie we wrześniu.

Pixel Watch 3

Reklama

Razem z telefonami Google wprowadza na rynek swój nowy zegarek - Pixel Watch 3. Smartwatch dostępny będzie w dwóch rozmiarach - 41 i 45 mm. Oba mają wyświetlacz o jasności do 2000 nitów i odświeżaniu ekranu od 1 do 60 Hz.

Pixel Watch 3 - przenośny dyktafon

Zegarki mocno stawiają na AI. Jako w zasadzie pierwsze smartwatche na rynku oferują nie tylko pomoc w treningu, ale także podpowiadają jak zregenerować organizm, by nie przesadzić z ćwiczeniami. Potrafią też wezwać pomoc, gdy wykryją zatrzymanie akcji serca. Do tego Google zapowiada, że dzięki nowej aplikacji dyktafon, zegarek potrafi nagrać notatki głosowe, a potem zamienić je w tekst.

Niestety znowu dowiadujemy się, że nie wszystkie funkcje AI dostępne będą od razu w dzień premiery we wszystkich krajach.

Ceny Pixel Watch 3

Pixel Watch 3 dostępny będzie w wersji 41 mm za 1699 PLN i 1949 PLN za wersję 45mm.