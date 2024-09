Podczas jednego z ostatnich rosyjskich ataków Ukraińcom udało się strącić drona, którego dotychczas na polu bitwy nie było - podaje serwis Defense-blog.com. Nowa maszyna to "latające skrzydło" z doczepionymi silnikami odrzutowymi. To była prosta maszyna z wieloma wadami - mówi ukraiński wojskowy. Do tego była nieuzbrojona ani nie miała żadnych czujników.

To był rosyjski wabik

Co więc robiła na polu bitwy? Zdaniem wojskowych, ten dron to wabik. Leci na odpowiedniej wysokości, jest łatwo wykrywalny i jego zadaniem jest sprawić, by otworzono do niego ogień. Wtedy Rosjanie mogą namierzyć ukraińskie stanowiska i zaatakować je prawdziwą bronią.