W ramach promocji, twórcy gry World of Tanks przygotowali atrakcyjne nagrody zarówno dla fanów wirtualnych bitew, jak i miłośników platformy YouTube. Gracze mogą zdobyć nie tylko cenne przedmioty w grze, ale także dwumiesięczny dostęp do YouTube Premium.

Specjalna promocja od Wargaming

W ramach specjalnej akcji promocyjnej, trwającej od 6 do 30 września, gracze World of Tanks Blitz, którzy zalogują się do gry przez siedem kolejnych dni, otrzymają wyjątkową kolekcję nagród. Wśród nich znajdą się m.in. unikalne elementy personalizacji profilu oraz cenne bonusy przyspieszające rozwój w grze. To jednak nie koniec niespodzianek! Dodatkowo każdy gracz, który spełni warunki promocji, otrzyma dwumiesięczny dostęp do platformy YouTube Premium. Promocja jest dostępna dla graczy z Polski, Ukrainy, Japonii, Niemiec, Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Tajlandii.

Co zrobić, aby mieć YouTube Premium za darmo?

Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, gracze muszą zalogować się do World of Tanks Blitz przez siedem kolejnych dni w okresie od 6 do 30 września. Codzienna aktywność w grze zostanie nagrodzona specjalnymi prezentami, a po ukończeniu wyzwania, gracze otrzymają na swoją skrzynkę email kod aktywacyjny, umożliwiający korzystanie z dwumiesięcznej subskrypcji YouTube Premium. Należy jednak podkreślić, że promocja ta jest adresowana do nowych użytkowników, którzy jeszcze nie mieli okazji doświadczyć pełnych możliwości YouTube Premium.

Czym jest World of Tanks?

World of Tanks to popularna gra komputerowa, a dokładniej masowo multiplayerowa gra akcji (MMO), która przenosi graczy w świat czołgów. Została stworzona przez studio Wargaming. Gra symuluje zacięte starcia czołgów. Choć najbardziej znana z wersji PC, posiada także mobilną odsłonę - World of Tanks Blitz - która, choć nieco mniej popularna, cieszy się uznaniem graczy.

Na czym polega rozgrywka w World of Tanks? Gra oferuje ogromną liczbę czołgów z różnych krajów, takich jak Niemcy, ZSRR, Stany Zjednoczone, czy Francja. Każdy czołg ma swoje unikalne cechy, takie jak szybkość, pancerz, siła ognia i zasięg. Bitwy toczą się na rozległych mapach, które są zaprojektowane tak, aby zachęcać do różnych taktyk. Możemy walczyć na otwartych polach, w miastach, czy też w górzystych terenach. World of Tanks oferuje wiele trybów gry, takich jak bitwy losowe, bitwy rankingowe, czy też specjalne wydarzenia. Gracze zdobywają doświadczenie i kredyty, które mogą wykorzystać do ulepszania swoich czołgów, kupowania nowych pojazdów i modułów.

Dlaczego warto mieć YouTube Premium?

YouTube Premium to usługa abonamentowa, oferująca szereg dodatkowych funkcji użytkownikom platformy YouTube. Jedną z kluczowych korzyści jest możliwość oglądania treści bez przerw reklamowych, co jest szczególnie istotne podczas korzystania z urządzeń mobilnych. Ponadto subskrybenci mają możliwość pobierania filmów, co umożliwia ich odtwarzanie w trybie offline, np. podczas podróży. Dodatkowo abonament umożliwia słuchanie muzyki i oglądanie filmów w trybie tła, nawet podczas korzystania z innych aplikacji. W ramach subskrypcji dostępny jest również YouTube Music Premium, oferujący nielimitowany dostęp do muzyki bez reklam.